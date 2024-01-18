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Платформа Digital Q.ERP от «Диасофт» дополнена продуктом для работы с нормативно-справочной информацией

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности платформы развития Digital Q.ERP. В составе платформы реализован программный продукт «Нормативно-справочная информация (НСИ)». Новый продукт для работы с НСИ предназначен для централизованного ведения справочников на производственных предприятиях, в государственных компаниях и крупных корпорациях. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт «Нормативно-справочная информация» поддерживает широкий набор функциональных возможностей: управление справочниками: создание, изменение, блокировка записей справочников и согласование изменений ответственными; управление классификаторами: создание, изменение, блокировка записей классификаторов и согласование изменений ответственными; поддержка истории изменений справочников и классификаторов для отслеживания эволюции данных; выполнение алгоритмов нормализации; управление атрибутивным составом справочников и классификаторов.

Продукт обеспечивает нормализацию справочников, то есть приведение разрозненной информации к единым принятым в организации стандартам. Благодаря централизованному хранению данных исключается дублирование или некорректный формат записей. Сведения в единой справочной системе всегда соответствуют правилам предприятия за счет непрерывной отработки процессов по актуализации данных.

Продукт «Нормативно-справочная информация» реализован в микросервисной архитектуре и может быть интегрирован в любой ИT-ландшафт. Платформа Digital Q.ERP и продукты в ее составе работают на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт».

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