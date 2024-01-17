Рыбной рынок «Москва — на волне» выбирает АТОЛ

Оборудование ИТ-компании АТОЛ помогает обслуживать клиентов рыбного рынка «Москва — на волне», расположенного на востоке столицы. За внедрение и комплектацию устройств отвечала компания POS4POS. Они организовали весь процесс автоматизации и обеспечили гладкое внедрение технологий АТОЛ на рыбном рынке «Москва — на волне». Об этом CNews сообщили представители АТОЛ.

На данный момент на рынке уже установлено 16 автоматизированных рабочих мест, оборудованных POS-терминалами АТОЛ Jazz 15 Lite, мониторами АТОЛ LM12v2, ФР АТОЛ 22v2, сканерами штрих-кодов АТОЛ SB2108 Plus, принтерами этикеток АТОЛ ВР41 и денежными ящиками АТОЛ CD-330-B. Благодаря продукции АТОЛ, продавцы на рыбном рынке могут обслуживать большой поток покупателей с высоким уровнем оперативности и эффективности.

Андрей Панов, руководитель департамента «АТОЛ Девайс»: «Использование POS-терминалов АТОЛ на рыбном рынке — ответ на требования современных покупателей. Автоматизация процессов позволяет собственникам торговых объектов существенно повысить качество и скорость обслуживания посетителей, увеличить лояльность клиентов и средний размер чека. POS-терминалы АТОЛ уже давно завоевали признание рынка и стали настоящими незаменимыми помощниками Российского бизнеса любого сегмента. Мы рады тому, что всё больше торгово-сервисных предприятий страны выбирают профессиональные решения АТОЛ, и «Москва – на волне» не стала исключением. Мы желаем этому проекту грандиозных успехов!»

«Москва — на волне» — столичный рыбный рынок, открывшийся в ноябре 2023 г. В павильонах москвичи уже могут приобрести более 600 видов продукции из всех морей и рек России, дружественных стран и СНГ.

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АТОЛ — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России. Более 22 лет АТОЛ помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать лучший сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Почти 40% покупок в России совершаются с помощью ПО и оборудования АТОЛ. Каждая вторая онлайн-покупка проходит через облачный сервис «АТОЛ Онлайн». Продуктовая линейка АТОЛ насчитывает более ста комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть АТОЛ насчитывает более 2 тыс. организаций во всех федеральных округах страны.