CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

«МТС Банк» расширяет линейку финансовых инструментов для участников госзакупок

ПАО «МТС-Банк» расширяет линейку финансовых инструментов для участия бизнеса в госзакупках. Теперь предпринимателям в экспресс-режиме доступны не только гарантии, но и кредит на исполнение контракта до 10 млн руб. без залогового обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Кредит на исполнение контракта от «МТС Банка» поможет малому бизнесу оперативно решить финансовые вопросы, связанные с участием в госзакупках и исполнением государственных и муниципальных контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Время рассмотрения заявки о выдаче кредита до 10 млн руб. занимает всего один день. При сумме более 10 млн руб. может потребоваться имущественный залог – банк рассматривает каждую заявку в индивидуальном порядке. Максимальная сумма кредита – 30 млн руб.

Кредитные средства зачисляются на расчетный счет клиента в «МТС Банке». Возврат обязательств производится ежемесячно аннуитетными платежами.

«МТС Банк заинтересован в развитии бизнеса своих клиентов. Для этого мы автоматизируем и улучшаем процессы принятия решения, формируем комплексные предложения, которые включают все необходимые продукты и сервисы и максимально закрывают бизнес-потребности наших клиентов. Сегодня МТС Банк предлагает высококонкурентный продукт для участников госзакупок. Как результат, в 2023 г. банк показал рекордный рост в гарантийном бизнесе и планирует расширять свое присутствие в этом сегменте», – сказала вице-президент, руководитель кластера малого бизнеса «МТС Банка» Надежда Панчурина.

Комплексное предложение «МТС Банка» для участников госзакупок позволит компаниям не задействовать собственные оборотные средства для исполнения своих обязательств, а направить их на развитие бизнеса. Так банк возьмет на себя финансирование до 70% остаточной стоимости контракта с учетом дополнительных соглашений.

***

МТС Банк (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк с 30-летней историей, оказывает услуги частным лицам и компаниям. Входит в число 40 крупнейших банков России по величине активов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

Игорь Лейпи, Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Власти отказались финансировать проект «Ростелекома» по импортозамещению FineReader

Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой

В России утвержден нацстандарт цифровых двойников зданий

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще
ОБЗОРЫ ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОРЫ Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОРЫ Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОРЫ Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОРЫ Цифровизация госсектора 2023