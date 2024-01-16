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«Геоскан» откроет сеть учебных центров по БАС в 2024 г.

ГК «Геоскан» объявляет об открытии первой корпоративной образовательной площадки для подготовки специалистов по эксплуатации БАС в гражданской сфере. Учебный центр располагается в московском инновационном кластере «Ломоносов». Первые группы приступят к занятиям уже в январе 2024 г. Второй учебный центр «Геоскана» начнет работать в Санкт-Петербурге этой весной. Всего до конца года компания планирует открыть в сетевой форме до пяти таких площадок в разных федеральных округах страны. В совокупности там смогут проходить профессиональное обучение и повышение квалификации более тысячи специалистов ежегодно. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

Общая продолжительность курса обучения составляет 144 часа. Программа, разработанная совместно с АНО ДПО «Авиационный учебный центр Профпилот» и Ассоциацией «Аэронекст», включает теоретическую (91 час), наземную (17 часов), летную (18 часов) подготовки и аттестационные мероприятия (15 часов). Слушатели могут изучить теоретический курс дистанционно, а затем пройти практические занятия и сдать квалификационный экзамен в учебном центре.

Обучение будет проводиться на промышленных бортах производства ГК «Геоскан»: моделях самолетного типа («Геоскан 201», «Геоскан 701»), и мультироторного типа («Геоскан Gemini», «Геоскан 401», «Геоскан 801»). Кроме рабочих комплексов, классы оснащены учебными макетами, компьютерами с необходимым ПО для работы с БАС, тренажерными системами.

По итогам успешного прохождения курса присваивается квалификация «Специалист по эксплуатации БАС, включающих в себя одно или несколько БВС с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», выдается свидетельство установленного образца с указанием видов изучаемых БВС. Подготовка по данной программе позволяет одновременно осуществлять пилотирование сразу нескольких беспилотных воздушных судов, как в прямой визуальной видимости, так и за ее пределами.

«В соответствии с нацпроектом «Беспилотные авиационные системы» в России до 2030 г. необходимо обучить более одного млн профильных специалистов, в том числе и в части эксплуатации БАС. Мы видим в этом важную задачу для себя. Наши корпоративные учебные центры станут площадками для качественной подготовки специалистов, способных обеспечить высокую безопасность авиационных работ, эффективного обмена профессиональными знаниями и опытом, профориентационной работы с молодежью, развития партнерства с образовательными организациями. Новая образовательная программа дополнит уже существующую много лет программу инструктажей для покупателей и текущих пользователей продукции «Геоскана». У них появится возможность получить рабочую профессию и перенять знания лучших практиков в этой сфере», — сказал руководитель отдела образования в Москве ГК «Геоскан» Никита Попов.

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«Геоскан» — российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем, а также ПО для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации. Продукция компании поставляется в 140 стран мира и применяется в кадастре, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. Среди партнеров и заказчиков — «Газпром», СУЭК, «АЛРОСА», Beeline, Oppo, Hyundai Motor, правительство Москвы и администрации других городов.

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