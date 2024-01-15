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Воронежская область будет развивать ИИ-технологии с помощью Сбербанка

Сбербанк и Воронежская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта. Соглашение о сотрудничестве в этой сфере подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и Губернатор Воронежской области Александр Гусев в павильоне Сбербанка на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны договорились разрабатывать решения на основе искусственного интеллекта и машинного обучения и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания передовых технологий и сервисов в Воронежской области.

Кроме того, планируется проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других ИИ-технологий в различных отраслях экономики, а также организацию мероприятий, конкурсов и хакатонов для популяризации применения искусственного интеллекта в регионе.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «В конце 2023 г. были опубликованы результаты исследования ″Индекс интеллектуальной зрелости″, которое проводилось по поручению Президента России. Оценивалось применение искусственного интеллекта, необходимые для его использования данные, влияние, инфраструктура, а также кадры и компетенции в этой сфере различных регионов страны. Воронежская область вошла в число 12 субъектов России с наивысшим уровнем ИИ-зрелости. Думаю, что активное желание местного правительства вместе с опытом и высокотехнологичными решениями Сбера будут полезны региону, помогут ему еще больше продвинуться в ИИ-трансформации и как следствие повысить качество жизни людей».

Александр Гусев, губернатор Воронежской области: «Наше сотрудничество со Сбером в рамках этого соглашения будет направлено на развитие и применение искусственного интеллекта в разных сферах. Планируется создание качественных и передовых технологий и сервисов на территории Воронежской области. Будем внедрять технологии искусственного интеллекта в различные отрасли экономики, а также стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Все эти меры в конечном счете должны способствовать повышению уровня жизни наших жителей».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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