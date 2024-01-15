Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось»

Российские производители ИТ-оборудования и ПО Delta Computers и «Код Безопасности» подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Соболь» со всей линейкой персональных компьютеров «Бобер» и «Ворон», а также автоматизированным рабочим местом (АРМ) «Лось». Данные продукты отечественного производства могут успешно эксплуатироваться российскими компаниями, которым необходимо обеспечить максимальную безопасность данных, в том числе владельцами объектов КИИ. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Программно-аппаратный комплекс «Соболь», разработка компании «Код Безопасности», представляет собой средство доверенной загрузки (СДЗ), предназначенное для защиты информации на компьютере от несанкционированного доступа. «Соболь» помогает обеспечить высокий уровень безопасности еще до загрузки операционной системы (ОС) — особенно уязвимого этапа для хакерских атак. СДЗ запрещает загрузку нештатных ОС с недоверенных внешних носителей.

Универсальный ПК «Бобер» в компактном корпусе малого форм-фактора SFF производства Delta Computers позволяет создать современное рабочее место специалистов различных организаций и ведомств с максимально эффективным использованием пространства. ПК «Ворон» в форм-факторе mini-Tower обладает высокими возможностями масштабирования как для стандартных, так и для более ресурсозатратных задач. На базе этих ПК и собственных мониторов «Сова» Delta Computers создала АРМ «Лось» — готовое решение для профессионалов широкого спектра областей. Все клиентские системы Delta Computers включены в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Тестирование работоспособности модуля доверенной загрузки «Соболь» подтвердило его совместимость с персональными компьютерами «Бобер» и «Ворон» двух поколений, а также АРМ «Лось». Это означает, что совместное использование данного оборудования и ПО позволит заказчикам создать защищенное, эффективное и полностью импортозамещенное» рабочее место для своих сотрудников.

«Совместно с нашим технологическим партнером как по серверному, так и по клиентскому оборудованию мы готовы представить заказчикам из самых разных сфер деятельности актуальное комплексное решение для оборудования корпоративных рабочих мест с усиленной защитой данных. Применение российских разработок позволяет обеспечить наибольшую безопасность данных за счет снижения зависимости от зарубежной техники и ПО в текущей ситуации постоянного роста киберугроз в отношении российских компаний», — сказал Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

«Использование защищенных рабочих мест на базе отечественных продуктов является основой для защиты конфиденциальной информации в крупных организациях. Технологическое партнерство с такими компаниями, как Delta Computers, и сочетание наших защитных средств с отечественным оборудованием и ПО позволяет обеспечивать комплексную безопасность ИТ-инфраструктуры различных организаций России», — сказал Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности».