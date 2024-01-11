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Санкт-Петербург приобрел 15,5 тыс. лицензий «МойОфис» для использования в 153 ведомствах

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила о поставке 15,5 тыс. лицензий «МойОфис Стандартный» в государственные структуры и организации города Санкт-Петербург.

Лицензии офисного ПО были приобретены централизовано в рамках проведения единой открытой конкурсной процедуры. Теперь продукты «МойОфис» будут применяться в 153 организациях Санкт-Петербурга, в том числе в администрации губернатора, государственных казенных учреждениях, администрациях городских районов и профильных комитетах, а также в организациях сферы здравоохранения и образования.

Покупатели программного обеспечения сформировали ряд функциональных требований к приобретаемым программным продуктам. Среди них – работа с текстовыми и табличными документами на компьютерах пользователей, возможность просмотра и демонстрации презентаций, работа с электронной почтой, поддержка российских операционных систем, а также средства автоматизации операций с помощью макросов, открытие CSV-файлов, встроенные средства рецензирования и защита документа паролем.

«Мы рады приветствовать инициативы Санкт-Петербурга по переводу ключевых административных структур и государственных учреждений на продукты «МойОфис». По своему объему закупка стала крупнейшим региональным контрактом «МойОфис». Город федерального значения приобрел лицензии с правом на получение обновлений в течение трех лет. Наши технологии обеспечат комфортные условия для безопасной работы с документами и электронной почтой. Благодаря сочетанию современного интерфейса и высокой функциональности офисного ПО продукты «МойОфис» легки в освоении и использовании и способны полностью покрыть потребности типового сотрудника государственной службы», — сказал Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис».

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