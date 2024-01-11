CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

На ЕЦПЭ запущен «Календарь экспертизы»

Проектная команда Единой цифровой платформы экспертизы завершила работы по внедрению нового функционала «Календарь экспертизы». Он доступен для авторизованных и неавторизованных пользователей ЕЦПЭ с начала 2024 г., который объявлен по инициативе Главгосэкспертизы России Годом заказчика в строительной отрасли. Об этом CNews сообщили представители ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Новый сервис разработан, чтобы оптимизировать временные затраты и улучшить информационное взаимодействие экспертов с заявителями на всех этапах проведения экспертизы. В том числе у заявителей и других заинтересованных лиц появилась возможность контролировать процессы проведения экспертизы в расширенном формате.

Функциональная архитектура сервиса позволяет: получить сведения о ведущем эксперте; отобразить плановые и фактические даты этапов жизненного цикла проекта экспертизы; визуализировать даты каждого этапа экспертизы соответствующей инфографикой; иметь беспрепятственный доступ к делу экспертизы для всех участников процесса.

Кроме того, с помощью «Календаря экспертизы» можно получить данные о количестве заявлений о продлении срока экспертизы.

Перейти в сервис можно как на стартовой странице ЕЦПЭ, так и в личном кабинете заявителя или непосредственно через проект экспертизы.

Идея создания электронного сервиса оперативного получения информации о деле экспертизы на базе ЕЦПЭ впервые была представлена в рамках проекта «Экспертиза будущего 5.0». Разработка команды «Отличники» была одобрена на итоговом заседании Рабочей группы по развитию ЕЦПЭ в 2022 г. и получила право на реализацию.

Сейчас продолжает работу шестой поток «Экспертизы будущего». Учебный сезон 2023-2024 г. завершится в мае 2024 г. защитой командных проектов. В том числе участники представят новые разработки по направлению «Внедрение интеллектуальных цифровых платформ, сервисов и инструментов для участников инвестиционно-строительного процесса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Российский ИT-экспорт падает, несмотря на рост спроса в дружественных странах

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

«Ростелеком» завалил Минцифры исками. Их сумма перевалила за 2,2 миллиарда

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще
CNEWS TV
ИТ-тренды 2024 в России
Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Кибербезопасность MedTech-решений 2023
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Цифровизация госсектора 2023