Резидент «Сколково» импортозаместил ПО для нефтегазовой промышленности

Компания «Аэрогаз», резидент «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»), с помощью разработки «Аэросим» импортозаместила ПО Aspen HYSYS в части моделирования процессов промысловой подготовки нефти и газа. Программный комплекс компании является универсальным решением для предприятий, работающих с различными типами нефти и газа, а также способен моделировать оборудование, недоступное в зарубежном аналоге. Об этом CNews сообщили представители фонда «Сколково».

Компания «Аэрогаз» разработала программный комплекс «Аэросим» для расчета установок подготовки газа и конденсата для нефтегазодобывающих компаний и проектных институтов. Отечественная замена ПО «Aspen HYSYS» оптимизирует технологические процессы, повышает эффективность работы газоперерабатывающих установок и включает в себя инструменты для моделирования термодинамических процессов, расчета теплового баланса и оптимизации параметров.

Сходимость результатов расчета материально-тепловых балансов в ПО «Аэросим» и в Aspen HYSYS составляет 98,7%. Также в функционал разработки резидента «Сколково» входит моделирование оборудования, которого нет аналоге: сверхзвуковые сепараторы, внутритрубные сепараторы и эжекторные системы.

Андрей Мельник, старший проектный менеджер кластера энергоэффективных технологий «Сколково»: «Такие модельные исследования имеют огромное значение не только для проектирования, но и для функционирования существующих производств, так как позволяют учесть влияние внешних факторов на показатели действующих производств. В настоящее время инженерам-технологам доступно большое число программных средств моделирования химико-технологических процессов. Эти средства в основном разработаны фирмами США и Канады. С 2022 г. основное ПО для разработки технологических процессов не поддерживается на территории России. Разработка и внедрение отечественных решений, в том числе «Аэросим», являются актуальной задачей для развития нефтегазовой отрасли».

Помимо этого, технологическое решение «Аэросим» имеет отдельные дополнительные модули «Интеллектуальный технолог», позволяющие в режиме реального времени забирать данные с АСУТП, делать пересчёт модели и находить оптимальные режимы. Данный инструмент дает возможность создавать полноценный цифровой двойник технологического процесса сбора и подготовки газа и конденсата, а также осуществлять оптимальное управление добычей на скважинах и максимизировать качество и количество товарной продукции.

ПО «Аэросим» внесено в реестр отечественного ПО Минцифры, работает как под Windows, так и под Linux. Коммерческие продажи уже ведутся в периметр ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл». Разработка прошла успешное тестирование в Институте проблем нефти и газа РАН и в других отраслевых институтах и организациях. Резиденты «Сколково» могут приобрести ПО за счет микрогрантов.

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«Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России, играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На третий квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,786 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.