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Simetra обновила транспортную модель Московской агломерации

Специалисты ГК Simetra завершили работы по актуализации транспортной модели Московской агломерации по заказу Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Это крупнейшая городская транспортная модель в России.

Работы продолжались более года, в том числе был проведен комплекс полевых исследований и масштабный опрос жителей столицы и области.

Для того чтобы актуализированная модель наиболее точно моделировала транспортную ситуацию, компания обработала практически всю доступную информацию о работе транспорта в Москве – начиная созданием детального графа улично-дорожной сети и данных детекторов и заканчивая показателями работы маршрутов городского транспорта.

«У нашей компании уже есть опыт разработки транспортной модели Москвы, однако в данном проекте стояла амбициозная задача – реализовать более детальную и точную модель для всего Московского региона. В рамках проекта была проделана огромная работа по обработке различных массивов данных – не только уже ставших «стандартными», но и включая данные сотовых операторов. Данный проект был серьёзным вызовом для нашей опытной команды, и мы рады, что с честью преодолели его», – отметил директор проекта Дмитрий Петровский.

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