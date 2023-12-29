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Россияне могут получить бесплатную юридическую помощь на платформе «Доверие»

В 2023 г. состоялась реализация нового проекта «Цифровая платформа бесплатной правовой помощи «Доверие». Проект был поддержан грантом мэра Москвы. Платформа является уникальным экспертным ресурсом для решения актуальных правовых проблем. За год реализации проекта экспертами обработано более 300 запросов жителей города Москвы. Об этом CNews сообщили представители платформы «Доверие».

Суть работы платформы состояла в высококвалифицированной обработке поступающих запросов от граждан по наиболее волнующим их вопросам. Запросы, которые поступали на платформу, в основном касались различных социальных проблем и функционирования предпринимательских структур. Ответы экспертов платформы были классифицированы по тематическому рубрикатору и размещены на официальном сайте платформы. На сегодняшний день все желающие могут воспользоваться поиском по рубрикатору и найти интересующие их вопросы по темам: образование, работа, финансы, туризм, потребители, семья, здоровье и бизнес.

Экспертами платформы было организовано и проведено множество мероприятий, направленных на популяризацию профессионального подхода к решению юридических вопросов и повышению правовой грамотности граждан. Всего было проведено более 30 мероприятий и презентаций, результатами которых стала вовлеченность большого числа заявителей и заинтересованных лиц в процесс анализа современных проблем правоприменения.

Реализованный проект бесплатной юридической помощи «Доверие» показал, что в обществе есть огромная потребность в проведении просветительских мероприятий и открытого диалога, необходимого для эффективного разрешения юридических коллизий, выявления пробелов в правовом регулировании и подготовки качестве законотворческих инициатив.

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