Правительство Новгородской области продолжит цифровую и ESG-трансформацию региона совместно со Сбербанком

Сбербанк и правительство Новгородской области заключили соглашение о развитии технологий искусственного интеллекта, цифровой и ESG-трансформации региона. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо и губернатор Андрей Никитин. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главная цель соглашения – внедрение передовых технологий и сервисов для повышения качества жизни в Новгородской области.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «В этом году Великий Новгород вошел в топ-15 российских городов по устойчивому развитию и получил наивысшую ESG-оценку. Со своей стороны, мы при поддержке регионального правительства повышаем благополучие территории через развитие инноваций в разных сферах. Например, в 2023 г. Новгородская область стала первой в СЗФО, где открылся кампус «Школы 21» – здесь можно бесплатно получить навыки в сфере ИТ. Кроме того, «Сбер» финансирует строительство университетского кампуса в Великом Новгороде на 4000 мест. Это один из первых образовательных ГЧП-проектов в стране. А на площадке особой экономической зоны «Новгородская» мы запустили проект по производству умных девайсов от «Сбера». Все это в итоге работает на экономику региона, появление новых рабочих мест, повышение уровня благополучия людей».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: «Сбер – это не только банк, но и работа с новыми технологиями, наукой. В Новгородской области открыта передовая «Школа 21», и новгородцы с удовольствием там учатся. Мы приглашаем молодежь со всей страны в этот проект».

В павильоне №2 ВДНХ находится большая экспозиция Сбербанка, которая занимает 2100 кв. метров. Она состоит из 10 залов и работающих офисов, которые предоставляют банковские услуги, представлена история банка и его современные технологичные разработки. Интерьеры исторического зала воссоздали по эскизам 1954 г. Там можно увидеть кассовые аппараты, печатную машинку, сберкнижки и многое другое. В современном офисе акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте.

«Школа 21» – это образовательный проект Сбербанка, который дает возможность всем желающим старше 18 лет бесплатно получить образование и востребованную профессию в сфере ИТ. Во время обучения участники приобретают навыки программирования на C, C++, Java, Python, Go, C#, осваивают работу с базами данных и инфраструктурой, а также изучают различные направления в сфере цифровых технологий. В России работают уже шесть кампусов, в них учится более 4,7 тыс. человек из 70 регионов России. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах. Все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки, 100% трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк работает в 11 регионах России - Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.