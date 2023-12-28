Владимир Ефимов: на портале поставщиков город заключил 194 тыс. сделок с малыми и средними предприятиями

В 2023 г. количество сделок с малым и средним бизнесом на портале поставщиков увеличилось по сравнению с прошлым годом на 4% и составило 194 тыс. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичный портал поставщиков открывает широкие возможности для представителей малого бизнеса: они могут работать напрямую с городом, что гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию. Именно у них Москва закупает примерно 84% товаров, работ и услуг на ресурсе. Это строительные, медицинские и хозтовары, канцелярские изделия, бытовая техника и средства связи, услуги техобслуживания и ремонта и так далее. Только в этом году подписано 194 тыс. контрактов на сумму 36,6 млрд руб. Для сравнения, в 2022 г. было проведено 186,7 тыс. сделок на 35,5 млрд руб.», — рассказал Владимир Ефимов.

Свою продукцию, работы и услуги на платформе предлагают поставщики из разных регионов. Так, за год малые и средние предприятия из столицы заключили с городом 127 тыс. контрактов и поставили продукции на сумму 23,8 млрд руб. С поставщиками из Московской области подписано 35,3 тыс. контрактов на 6,6 млрд руб. За ними следуют предприниматели из Санкт-Петербурга, с которыми заключили 3,3 тыс. контрактов объемом более 600 млн руб. Также в числе лидеров компании из Калужской и Тамбовской областей — с ними подписали в общей сложности 2,5 тыс. контрактов на сумму свыше 400 млн руб.

«Представители малого и среднего бизнеса составляют более 90% пользователей портала поставщиков. Активнее всех в закупках участвуют микропредприятия: с ними московские заказчики за год заключили более 166 тыс. контрактов на сумму 30,3 млрд руб. Число сделок с малыми предприятиями превысило 24 тыс. — они поставили городу продукцию на 5,6 млрд руб. Сумма закупок у среднего бизнеса составила более 700 млн руб. — такие компании подписали около трех тыс. контрактов с городом», — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 325 тыс. поставщиков со всей страны, каталог продукции на портале поставщиков насчитывает более 2,5 млн уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тыс. контрактов.

«На портале реализованы полезные и удобные сервисы, которые позволяют оптимизировать закупочные процедуры и обеспечивают эффективность работы на платформе. Один из важных инструментов портала — бот автоматических ставок. Он позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно. Перед началом мини-аукциона предприниматели устанавливают минимальную сумму, до которой готовы снизить стоимость контракта на поставку продукции, а после бот самостоятельно делает поступательные ставки до указанной цены. При этом применение бота не мешает другим поставщикам вносить свои предложения, его задача — автоматизация процесса ставок во время аукциона. С помощью бота поставщики могут оптимизировать ресурсы и активнее принимать участие в процедурах на портале, а заказчикам сервис дает снижение начальной цены контракта в ходе котировочных сессий и в результате обеспечивает достойный уровень конкуренции», — сказал заместитель столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.