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МТС оцифровала Суздаль, объявленный новогодней столицей России

Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Суздале, объявленном новогодней столицей России. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в городе выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС в преддверие роста турпотока запустила новую базовую станцию в центре Суздаля. В зоне покрытия сети LTE находятся основные туристические маршруты, которые проходят по центру города, множество сувенирных магазинов, торговых сетей, гостиниц и кафе. Все они уже представляют новогоднюю и рождественскую программу, которая продлится вплоть до 8 января 2024 г.

Высокоскоростной мобильный интернет теперь есть на Торговой площади, где располагается каток, на котором ежедневно проходит ледовое шоу Ирины Слуцкой «Новогодняя сказка о Суздале» и «12 месяцев». Между программами на катке могут покататься все желающие. Также на Красной площади проводятся анимационные программы с Дедом Морозом и трансляции лучших новогодних фильмов, которые, в том числе, снимались в Суздале.

Гости Суздаля на протяжении всех новогодних каникул могут приобретать билеты онлайн в Суздальский кремль, «Золотую кладовую», музей деревянного зодчества, делать покупки на рождественской ярмарке. А 7 ноября в Суздале состоится передача символа новогодней столицы в городе Киров на концерте вокально-хореографического ансамбля «Русь», откуда можно делиться впечатлениями в соцсетях онлайн.

«Суздаль является значимой точкой притяжения, учитывая статус новогодней столицы России и грядущее его 1000-летие в 2024 г. Суздаль имеет хорошую транспортную доступность, он находится всего в четырех часах езды от Москвы, в часе от Иваново и 45 минутах от Владимира. Аналитика Big Data МТС говорит о росте популярности самостоятельных индивидуальных и семейных путешествий на автомобиле, поэтому мы прокачали основные транспортные магистрали на пути к Суздалю, чтобы даже те, кто никогда здесь не был, мог добраться с помощью навигатора. Также для всех, кто желает открыть для себя Владимирскую область, к этим новогодним каникулам мы запускаем бесплатный цифровой гид МТС Travel, ссылка на который будет приходить всем туристам из других регионов, вне зависимости от того, каким транспортом они прибывают», — сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

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