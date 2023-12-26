CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

Нейросети — участники московского эксперимента — обработали более 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров в Ямало-Ненецком автономном округе. Если в первый год сотрудничества 5 медицинских учреждений округа были подключены к платформе, то сегодня их уже 14. В 2024 г. Москва и ЯНАО продолжат сотрудничество в целях исследования возможностей технологий компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Центром диагностики и телемедицины с 2022 г. За год почти в 3 раза выросло количество использующих московские нейросети медучреждений Ямала и сегодня врачи 14 медицинских организаций региона пользуются умными алгоритмами при описании медицинских изображений. Это все учреждения, в которых проводятся лучевые исследования. За это время было обработано уже более 60 тысяч — 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки. Мы продолжим сотрудничество и в 2024 г, в рамках которого Москва будет обрабатывать исследования из поликлиник и стационаров ЯНАО по актуальным направлениям. Столица предлагает для этого наиболее качественные комплексные решения — это сервисы, которые настроены на поиск сразу нескольких патологий в одной анатомической зоне. Это сотрудничество расширяет возможности лучевой диагностики ЯНАО», — сказала Анастасия Ракова.

Возможность использовать московские нейросети врачи Ямала получили в конце 2022 г. благодаря платформе HUB Telemed, разработанной столичным Центром диагностики и телемедицины ДЗМ. Исследования из региональных клиник в обезличенном виде передаются через платформу нейросетям, и, после обработки искусственным интеллектом, возвращаются врачу в качестве дополнительной информации для итогового описания. Это помогает автоматизировать рутинные процессы и сэкономить время. Московские специалисты сопровождают процесс и контролируют качество работы нейросетей.

«Сейчас искусственный интеллект активно и достаточно профессионально описывает маммографические, флюорографические и рентген-исследования. Зеленым цветом отмечает все, что соответствует норме, красным — потенциальную опасность. Работа с ИИ — это своеобразный обмен профессиональным опытом: врачи делятся с электронным ассистентом знаниями, он в свою очередь исключает человеческий фактор: усталость, невнимательность или ошибку. В сутки рентгенологи описывают до 100 маммографических исследований, порядка 130 — рентген-снимков и до 400 флюорографий. Возможность разделить объем работы с помощником, который может трудиться без перерыва на сон — безусловная удача», — сказала Янина Ковалева, заведующий рентгенологическим отделением Новоуренгойской ЦГБ.

Центр диагностики и телемедицины ДЗМ — флагман по внедрению искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Научно-практический центр имеет уникальный опыт работы с нейросетями, так как на его базе проходит крупнейший эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение, за 4 года здесь обработано более 11 млн исследований. Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) столицы. Таким образом, радиологи всех медучреждений Москвы, подключенных к ЕМИАС, получили возможность использовать инновационные технологии.

«Мы предлагаем врачам ЯНАО лучшие комплексные сервисы на основе ИИ, это проверенные решения, с высоким показателем работы в условиях Московского эксперимента. Такие сервисы позволяют выявлять не только отклонения, которые являются целью обследования, но и ряд других. Например, пациента направили на исследование для исключения пневмонии, а сервис, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки аневризмы аорты. Сегодня один такой сервис способен выявить на компьютерной томограмме органов грудной клетки признаки десяти патологий», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Москва более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. В основе этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, которой занимаются совместно комплекс социального развития Москвы и Департамент информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

***

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

CNews Analytics опубликовал топ-50 поставщиков рынка цифровизации госсектора

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Минобороны требует запрета ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM

Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще
CNEWS TV
Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...