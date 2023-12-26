CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Импортонезависимость
|

Президентская библиотека перешла на ИТ-решения «Группы Астра»

Государственное учреждение осуществляет перевод своей ИТ-инфраструктуры на российский софт. В качестве операционной системы была выбрана Astra Linux, а для резервного копирования и централизованного управления доменами внедрены RuBackup и ALD Pro соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В 2022 г. руководство Президентской библиотеки приняло стратегическое решение об импортозамещении зарубежного системного программного обеспечения. Ранее в учреждении использовалась операционная система и служба управления доменной инфраструктурой зарубежного вендора.

На предварительном этапе специалистами департамента программно-аппаратных комплексов Президентской библиотеки были отобраны несколько операционных систем из «Реестра российского программного обеспечения». После этапа оценки отобранных ИТ-решений было проведено пилотирование, которое помогло выявить недостатки и преимущества отечественных продуктов. В ходе исследования также оценивались функциональные возможности программных продуктов и уровень технической поддержки поставщиков.

После успешного окончания пилотного проекта заказчик сделал выбор в пользу решений «Группы Астра». В качестве операционной системы была выбрана Astra Linux, для управления службой каталогов — ALD Pro, а для резервного копирования (СРК) — система RuBackup. Лицензии на Astra Linux и ALD Pro заказчик приобрел в конце прошлого года, а уже в июне 2023 г. стек программных продуктов пополнился СРК RuBackup. Его установкой занималась команда ИТ-специалистов библиотеки, сотрудники «Группы Астра» оказывали всестороннюю техническую поддержку, помогая решать задачи различной сложности. Приобретенный комплекс ПО успешно внедрен и запущен в промышленную эксплуатацию.

«Наш опыт выполнения собственной программы перевода ИT-инфраструктуры на отечественные решения с применением продуктов семейства Astra позволяет подтвердить разносторонние высокие компетенции коллектива «Группы Астра» как поставщика комплексного программного стека системного и инфраструктурного программного обеспечения», — сказал Александр Федотов, заместитель директора департамента программно-аппаратных комплексов Президентской библиотеки.

«Процесс импортозамещения активно продолжается уже несколько лет. Успешное внедрение наших продуктов демонстрирует высокую практическую ценность и эффективность технологий «Группы Астра». Президентская библиотека — это не только общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов, но и высокотехнологичная организация, просветительский и научно-образовательный центр. Надеемся, что наши решения смогут соответствовать задачам библиотеки на протяжении многих лет», — сказал Захар Головарян, директор департамента развития продаж «Группы Астра».

***

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» Управления делами Президента Российской Федерации – одна из трех национальных библиотек Российской Федерации, крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр. В фонде Президентской библиотеки в цифровом виде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и материалы, отражающие историю российской государственности, теорию и практику права, русского языка как государственного языка Российской Федерации. Объем электронного фонда составляет более миллиона единиц хранения. Важные задачи учреждения — информационное обеспечение органов государственной власти, а также технологическое и организационное сопровождение международных, федеральных и региональных общественно-политических и научно-практических мероприятий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Четвертаков, Prof IT, — о навыках диалоговых и программных роботов и генеративном ИИ в разговорных ассистентах

CNews Analytics опубликовал топ-50 поставщиков рынка цифровизации госсектора

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема

Минобороны требует запрета ChatGPT: Это оружие, загоняющее россиян в когнитивную ловушку

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Росатом выпустил новый модуль «Логос» для моделирования электромагнитных процессов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Новогодние подарки для всей семьи: идеи от BQ

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей

Готовимся к Новому году: лучшие гаджеты для домашнего караоке

Показать еще

Наука

Под северной частью Атлантики обнаружен кратер от удара астероида, который мог уничтожить динозавров

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света
Показать еще
CNEWS TV
Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...