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Оценки в школе, запись к врачу и показания счетчиков: приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет

Первому городскому мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет. За это время его скачали более 9,8 млн раз, при этом свыше 800 тыс. раз — в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

С помощью приложения москвичи в любое удобное время могут оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать единый платежный документ, записываться к врачу, быть всегда в курсе посещения уроков и успеваемости ребенка, а также заказывать и оплачивать блюда из меню в школьной столовой и выполнять другие действия.

«Мобильное приложение “Госуслуги Москвы” стало доступно жителям практически сразу после появления первых городских электронных услуг и сервисов. На тот момент смартфоны только набирали популярность, но уже тогда город понимал важность развития мобильного формата получения онлайн-услуг. И если в 2012 г. жители могли воспользоваться всего несколькими функциями, то сейчас через приложение можно решить практически любую повседневную задачу. В числе самых востребованных — просмотр оценок и посещаемости ребенка в школе, запись к врачу, получение и оплата единого платежного документа, и передача показаний счетчиков. Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Что может приложение «Госуслуги Москвы»

Среди наиболее востребованных у горожан сервисов приложения — «Электронный дневник», «Мой ребенок в школе», «Запись к врачу», «Начисления за ЖКУ», а также «Внесение показаний». Пользуются спросом и сезонные сервисы, например москвичи узнают график отключения горячей воды в теплое время года.

Сервисы «Электронный дневник» и «Мой ребенок в школе» позволяют родителям знать об успеваемости детей и посещении ими учебного учреждения, пополнять баланс лицевого счета «Москвенок» для оплаты питания в столовой, устанавливать лимит ежедневных трат ребенка в буфете и формировать список нежелательных покупок. Кроме того, в разделе «Мой ребенок в школе» можно выбрать и заказать блюда из меню школьной столовой. Во вкладке «Горячее питание» представлена информация о перечне блюд, их составе, калорийности, соотношении белков, жиров и углеводов. Чтобы получить доступ к сервису «Мой ребенок в школе», необходимо дополнительно оформить заявление на подключение услуги «Посещение и питание».

Сервис «Запись к врачу» помогает горожанам попасть на прием к специалистам столичных поликлиник. Здесь можно выбрать удобные дату и время посещения медучреждения, а при необходимости отменить или перенести запись.

Благодаря сервису «Начисления за ЖКУ» москвичи получают информацию о едином платежном документе и оплачивают его. Для этого нужно указать сведения о квартире и код плательщика в личном кабинете на портале mos.ru.

Горожане активно используют сервис «Внесение показаний». Передать данные с приборов учета можно в разделе «Счетчики воды», для этого нужно заполнить электронную форму, указав адрес, номер квартиры, 10-значный код плательщика и значения показаний. В разделе «Счетчики электричества» передают данные приборов учета электроэнергии. Здесь также можно узнать статус поверки электросчетчиков, оплатить счет за электроэнергию, получить информацию о текущем балансе и задолженности, просматривать архивы показаний. Дополнительно к сведениям о квартире и коде плательщика нужно указать номер приборов учета на mos.ru или в приложении.

«Госуслуги Москвы» позволяют записать питомца к ветеринарному врачу, уточнить статус готовности карты москвича, проверить и оплатить счета за городские услуги в сервисе «Мои платежи», получить информацию об эвакуации автомобиля или пополнить карту «Тройка». Кроме того, здесь всегда можно найти актуальные новости и карту города.

Среди активных пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» почти 60%— москвичи в возрасте от 35 до 44 лет, 30% — от 45 до 54 лет и около 10% — горожане старше 55 лет.

Внедрение цифровых решений в сфере государственного управления соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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