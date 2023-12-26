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Axoft: Pragmatic Tools Migrator обеспечит переход с Microsoft Active Directory

Axoft начинает поставки Pragmatic Tools Migrator, универсального программного продукта для трансформации ИТ-инфраструктуры и автоматизированной миграции данных из корпоративного каталога Microsoft ActiveDirectory в операционные системы российских производителей. Решение отвечает требованиям программы импортозамещения и включено в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Сотрудничество Pragmatic Tools, специализирующейся на разработке решений по автоматизации процессов цифровой трансформации, и центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft позволит партнерам расширить возможности по предоставлению рынку эффективных инструментов для скорейшей цифровой трансформации предприятий. Соглашение подразумевает всестороннюю вендорскую поддержку клиентов при реализации проектов внедрения программного продукта, в том числе при проведении пилотов. А также помощь в выявлении и решении возможных трудностей заказчиков в ходе импортозамещения, проведение обучения и сертификации специалистов Axoft.

«Приоритетным направлением нашей работы является предоставление нашим партнерам и их заказчикам высокотехнологичных решений и сервисов. В том числе, программных продуктов для автоматизации перехода критичных элементов ИТ-инфраструктуры, где используются иностранные компоненты. Поэтому мы заинтересованы в поставке Pragmatic Tools Migrator, позволяющего быстро и надежно произвести миграцию данных в отечественные операционные системы», — сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

Pragmatic Tools Migrator — это инструмент, автоматизирующий миграцию из Microsoft Active Directory в каталоги, поддерживаемые отечественными операционными системами: «Атлант», Astra Linux, РЕД ОС, AlterOS, «Альт», РОСА. Автоматизированная трансформация корпоративного каталога, базирующаяся на гибких правилах трансформации объектов (организационная структура, группы безопасности, учетные записи, групповые политики и т.д.) и их атрибутов, позволяет сохранить настроенные процессы управления MicrosoftActive Directory (на период импортозамещения). Применение программного продукта снижает нагрузку на информационные системы и обеспечивает информационную безопасность ИТ-инфраструктуры, при этом сохраняется устойчивость к прерыванию процесса трансформации.

«При разработке Pragmatic Tools Migrator мы руководствовались, в первую очередь, потребностью российских компаний в быстром переносе данных из служб каталогов иностранного производства. Это неотъемлемая и, можно сказать, базовая часть ИT-трансформации. Благодаря нашему партнерству с компанией Axoft, ее глубокой экспертизе, наш продукт станет доступен широкому кругу отечественных компаний и поддержит их в сложном процессе импортозамещения. Немаловажно то, что наш партнер предоставляет нам доступ к своей экспертизе для продвижения Pragmatic Tools Migrator и расширения партнерского канала», — сказал Андрей Арефьев, сооснователь компании Pragmatic Tools.

Заказчиками Pragmatic Tools являются организации из банковской сферы, нефтегазовой отрасли, государственные корпорации, а также компании, подпадающие под действие Указов Президента РФ №166 и №250.

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