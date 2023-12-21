«Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» FinAxio сертифицирована по программе Ready For Astra

«Группа Астра» и АО «Цифровая экспертиза» подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость операционной системы Astra Linux с решением по автоматизации казначейских функций и процессов разработчика. Об этом CNews сообщили представители компании «Группа Астра».

Благодаря TMS FinAxio «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства» возможно на основе данных из различных источников сформировать оперативную информацию по фактической денежной позиции компании, построить прогноз ликвидности, вести мастер-справочники с любым количеством дополнительных аналитик. Система также предполагает возможность построения платежного процесса, включая рабочее место валютного контролера с применением различных финансовых инструментов.

В ходе работ эксперты провели комплексное исследование, результаты которого подтвердили, что «Автоматизированная система управления процессами корпоративного казначейства», разработанная АО «Цифровая экспертиза», корректно работает в среде ОС Astra Linux. Работоспособность совместного решения официально подтверждена выданным вендором сертификатом в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra.

«Финансовый сектор экономики уже второй год подряд является фокусным для адаптации решений «Группы Астра» с продуктами сторонних разработчиков ПО. В данном случае возможности бесшовной работы программы управления всеми процессами корпоративного казначейства позволит нашим заказчикам минимизировать усилия, направленные на процессы построения импортонезависимой инфраструктуры. Мы продолжим развивать наш инфраструктурный стек для банковского и финансового секторов», — сказал Кирилл Синьков, руководитель отдела по работе технологическими партнерами «Группы Астра».

«Партнерство с «Группой Астра» позволит предлагать нашим клиентам комплексный продукт, полностью базирующийся на отечественном технологическом стеке», — сказал Павел Степанов, генеральный директор АО «Цифровая экспертиза».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Цифровая экспертиза» — поставщик решений по автоматизации казначейских функций и процессов. Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению специализированного ИТ-решения для корпоративного казначейства. На основе передового опыта компания разработала систему, которая позволит создать единое информационное пространство для казначея для принятия точных управленческих решений и повысит эффективность бизнес-процессов. Система на основе данных из различных источников сформирует оперативную информацию по фактической денежной позиции, позволит строить прогнозы по ликвидности, реализует платежный процесс, включая рабочее место валютного контролера, учитывать различные финансовые инструменты, а также вести мастер-справочники с любым количеством дополнительных аналитик.