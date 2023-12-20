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Simetra оснастила Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга отечественной цифровой платформой RITM³

ГК Simetra, центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила для Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга российскую цифровую платформу RITM³. Поставка включает в себя три модуля цифровой платформы – «ГИС» («Геоинформационная система сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных»), «Цифровой двойник» и «Транспортное прогнозирование и моделирование». Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Цифровая платформа RITM³ (Realtime Integrated Transport Monitoring&Modelling&Management) разработана транспортными инженерами Simetra и входит в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных по Приказу Минкомсвязи России. Система предназначена для анализа, планирования и управления транспортной системой – на уровне региона, города или же промышленного объекта. RITM³ решает задачи мониторинга, моделирования и менеджмента, начиная от стратегического планирования и оценки целесообразности проектов до оперативного управления транспортной ситуацией в городе в режиме реального времени. Архитектура цифровой платформы позволяет подключать различные модули и расширять ее функциональность. Каждый модуль работает как самостоятельно, так и интегрируется с другими модулями, в том числе может работать с различными элементами ИТС.

«Три ключевых модуля RITM³, которые Simetra поставляет для Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга, дополняют друг друга. Так, модуль «Цифровой двойник» позволяет создавать данные и объекты транспортных моделей и редактировать их. Эти данные описывают практически всю транспортную инфраструктуру города. Модуль «Транспортное прогнозирование и моделирование» обеспечивает работу с этими данными, настройку алгоритмов расчета, а также сами расчеты и работу с результатами расчетов – визуализацией, таблицами, матрицами. С помощью модуля «ГИС» добавляются слои, с которыми можно потом работать в других модулях в качестве дополнительных данных для модели», – сказал технический директор Simetra, к.э.н. Андрей Прохоров.

«Внедрение цифровой платформы RITM³ осуществляется в рамках перехода на современное отечественное программное обеспечение для транспортного моделирования. До этого мы работали с широко известными в России немецкими программными комплексами PTV.

С помощью функциональности цифровой платформы импортирована транспортная модель Санкт-Петербурга из PTV Visum в программную среду RITM³ с сохранением накопленных за долгие годы данных и расчетных процедур (алгоритмов), включая их настройки», – отметил генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Рубен Тертерян.

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Simetra (ООО «А+С транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.

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