УЦН 2.0: «Ростелеком» запустил в Большом Сочи первые две базовые станции мобильной связи

«Ростелеком» построил и запустил две базовые станции в селах Вардане-Верино Адлерского района и Семеновка Хостинского района в Сочи. Современная мобильная связь, включая интернет по технологии LTE (4G), теперь доступна для более 500 человек, проживающих в этих двух населенных пунктах. Они стали первыми объектами, введенными в эксплуатацию в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком».

«Ростелеком» устраняет мобильное цифровое неравенство совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) в Краснодарском крае с 2021 г. Федеральная программа рассчитана на небольшие населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, где строительство базовых станций для коммерческих операторов нерентабельно.

«Цифровые возможности для малочисленных и удаленных населенных пунктов очень важны как в социальном плане, так и с точки зрения экономического развития территорий. Благодаря инфраструктуре, которая создается в рамках программы УЦН, открываются перспективы для внедрения телемедицины, онлайн-образования, коммерческих сервисов для бизнеса и многое другое. Мы уделяем Сочи особое внимание ввиду его большого значения для туристической отрасли нашей страны и стремимся сделать город-курорт максимально удобным и безопасным в цифровом плане для жителей и гостей», — сказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

В следующем 2024 г. «Ростелеком» планирует обеспечить мобильной связью семь населенных пунктов вокруг города-курорта. Центром компетенций в проекте выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2.

«Мы комплексно и системно трансформируем Сочи в умный город. При этом уделяем внимание и развитию прилегающих территорий. Сегодня, в цифровой век, связь и онлайн-сервисы должны быть нормой для наших граждан вне зависимости от места их проживания. "Ростелеком" — стратегический партнер государства в реализации национальной программы "Цифровая экономика", поэтому наша общая цель — развивать комфортную среду для жителей и отдыхающих Сочи», — сказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

«Ростелеком» в Краснодарском крае за три года в рамках программы УЦН 2.0 установил 123 базовые станции. Для подключения их к сети специалисты компании построили оптическую инфраструктуру протяженностью 230 км. Реализация второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» рассчитана до конца 2030 г. В результате проекта более 30 тыс. граждан из 37 муниципальных районов получили возможность подключиться к мобильной сети и быстрому интернету.

Локации для установки базовых станций ежегодно определяются с помощью голосования, которое организует Минцифры России на портале государственных услуг. Хутора, поселки, села и аулы, получившие наибольшее количество голосов, включаются в адресную программу. Всего до 2030 г. мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.

Подключиться, в том числе выбрать тариф, получить консультацию или заказать доставку сим-карты курьером можно на сайте дочерней компании «Ростелекома» Tele2.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» обслуживает 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink.