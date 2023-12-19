Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России

Десять модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT» и «Алтай 229-8NT» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяют акт экспертизы ТПП РФ и заключение Минпромторга России, выданное сроком на 3 года. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Двухсокетные серверы «Алтай» RDW Computers с конфигурацией 1U и 2U созданы на процессорах Intel Xeon Scalable Gen3 с возможностью широкой масштабируемости и поддержкой до 8Тб оперативной памяти. За высокую скорость передачи данных отвечают материнская плата RDW MBS-C621P и 32 слота DDR4 RDIMM 3200MHz. Серверы имеют гибридную подсистему хранения высокой плотности с поддержкой самых популярных накопителей SATA/SAS/NVMe U.2, а также c возможностью установки новейших контроллеров, поддерживающих PCIe 4-го поколения. В общей сложности, в новой модели сервера реализовано шесть инновационных решений.

«В новых реалиях экономики у компании есть все возможности для внедрения собственных импортозамещающих решений, — сказал руководитель RDW Technology Сергей Акопов. — Это развивает наш производственный потенциал, привлекает внимание заказчиков к нашим hardwear-решениям и помогает закрепиться в своем сегменте российского ИT-рынка. Сегодня в стране не отыщешь региона, где бы не работала произведенная нами техника. И совершенно закономерно, что наша компания в числе ведущих российских производителей представляет свою продукцию на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ».

Компания RDW Technology анонсирует серийный выпуск и появление на российском рынке новых серверов «Алтай» уже в I квартале 2024 г.

Все устройства торговой марки RDW Computers совместимы с доверенными российскими операционными системами Astra Linux, «Базальт СПО», «Ред ОС».

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Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры.