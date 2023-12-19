CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО Импортонезависимость
|

Сверхбыстрые и производительные серверы «Алтай» усилили модельный ряд торговой марки RDW Computers в реестре Минпромторга России

Десять модификаций высокоскоростных и производительных серверов «Алтай 216-8NT» и «Алтай 229-8NT» бренда RDW Computers получили заключение Министерства промышленности и торговли России, подтверждающее производство устройств на территории Российской Федерации. Это удостоверяют акт экспертизы ТПП РФ и заключение Минпромторга России, выданное сроком на 3 года. Об этом CNews сообщили представители RDW Computers.

Двухсокетные серверы «Алтай» RDW Computers с конфигурацией 1U и 2U созданы на процессорах Intel Xeon Scalable Gen3 с возможностью широкой масштабируемости и поддержкой до 8Тб оперативной памяти. За высокую скорость передачи данных отвечают материнская плата RDW MBS-C621P и 32 слота DDR4 RDIMM 3200MHz. Серверы имеют гибридную подсистему хранения высокой плотности с поддержкой самых популярных накопителей SATA/SAS/NVMe U.2, а также c возможностью установки новейших контроллеров, поддерживающих PCIe 4-го поколения. В общей сложности, в новой модели сервера реализовано шесть инновационных решений.

«В новых реалиях экономики у компании есть все возможности для внедрения собственных импортозамещающих решений, — сказал руководитель RDW Technology Сергей Акопов. — Это развивает наш производственный потенциал, привлекает внимание заказчиков к нашим hardwear-решениям и помогает закрепиться в своем сегменте российского ИT-рынка. Сегодня в стране не отыщешь региона, где бы не работала произведенная нами техника. И совершенно закономерно, что наша компания в числе ведущих российских производителей представляет свою продукцию на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ».

Компания RDW Technology анонсирует серийный выпуск и появление на российском рынке новых серверов «Алтай» уже в I квартале 2024 г.

Все устройства торговой марки RDW Computers совместимы с доверенными российскими операционными системами Astra Linux, «Базальт СПО», «Ред ОС».

***

Под торговой маркой RDW Computers на территории России компания RDW Technology выпускает сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Россия потребовала на международном уровне ограничить работу Starlink

Доставка по России за один день: как отечественная CRM ускорила обработку заказов на 30%

Введены ковровые санкции против российских ИТ, электроники и сына Медведева

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

Арестованы ИТ-шники, подозреваемые в хищении субсидий у Минпромторга

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Новогодняя акция Dreame: флагманские новинки по выгодной цене

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?