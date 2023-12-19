Системный интегратор CTI расширяет портфель отечественных платформ виртуализации

Системный интегратор CTI, поставщик ИT‑решений и облачных услуг, заключил партнерство с компанией НТЦ ИТ РОСА, российским разработчиком экосистемы решений, защищенного ПО, операционных систем и платформ виртуализации. Благодаря партнерству клиенты системного интегратора получат доступ к продуктам вендора и услуги по их внедрению и сопровождению. Об этом CNews сообщили представители CTI.

Расширяя портфель отечественных решений, CTI помогает клиентам реализовывать сложные инфраструктурные проекты. Партнерство с НТЦ ИТ РОСА призвано поддержать планы текущих и новых заказчиков интегратора по импортозамещению платформ виртуализации. Технологический стек продуктов вендора позволяет закрыть широкий спектр ИТ-потребностей как государственного, так и крупного частного бизнеса.

В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА хром», «РОСА барий», «РОСА кобальт» и «РОСА мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами «РОСА центр управления» и гибридной виртуальной инфраструктурой «РОСА менеджер ресурсов». Решения включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

Платформа виртуализации ROSA Virtualization представляет собой полнофункциональную платформу для быстрого развертывания корпоративного виртуализированного ЦОД «из коробки» всего за несколько часов. Решение поддерживает более тысячи виртуальных машин и предназначено для использования как в частных центрах обработки данных, так и в ЦОД государственных органов.

Специалисты системного интегратора CTI обладают необходимой технической экспертизой и высоким уровнем компетенций, соответствующими стандартам вендора. В рамках партнерства CTI предложит клиентам и заказчикам комплексные решения на базе продуктов НТЦ ИТ РОСА, а также услуги по их внедрению и сопровождению с соблюдением высоких стандартов качества. Квалификация специалистов CTI подтверждена масштабными реализованными проектами и позволит осуществить плавную миграцию на российскую платформу без существенного влияния на работу бизнес-приложений.

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Компания CTI — системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews. Компания имеет 21-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА хром», «РОСА фреш», «РОСА барий», «РОСА кобальт» и «РОСА мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК РФ для работы с конфиденциальной информацией.