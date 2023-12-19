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Мужи с интеллектом: «Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала

«Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии на Ямале. Компания активно устанавливает современные цифровые устройства в удаленных поселениях округа. В список попали: район Нового Уренгоя — Коротчаево, села Мужи и Харп. Пользоваться современными гаджетами там будут жители сразу трех новостроек и одного уже заселенного многоквартирного дома. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Первыми на установку умного домофона в глубинке решились жители Красноселькупа. Цифровое устройство смонтировали в подъезде одной из трехэтажек. Причиной его подключения стали хулиганы, которые портили общедомовое имущество. Сейчас в населенном пункте работают две электронные дверные панели.

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«Ростелеком» расширяет сеть умной домофонии в глубинке Ямала

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Сегодня на территории всего северного округа функционирует более ста умных домофонов. Устройства — одна из составляющих большой платформы "Ростелеком.ключ". Кроме электронных дверных панелей в нее интегрированы подъездное и придомовое видеонаблюдение, умные шлагбаумы и счетчики. Современное цифровое оборудование полезно не только для жильцов, но и для застройщиков и управляющих компаний. Коммунальщикам умные устройства позволяют более эффективно управлять придомовыми пространствами».

На Ямале умные домофоны уже работают на территориях Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда. Самое большое количество цифровых устройств установлено в газовой столице округа. А вот в главном городе Арктического региона совсем скоро будет представлена новинка — первый в ЯНАО однокнопочный умный домофон для домов в частном секторе.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink.

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