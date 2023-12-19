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Ассоциация «Финтех» расширила возможности инфраструктуры «Технологической песочницы» за счет подключения облачных ресурсов МТС

Расширение облачной инфраструктуры предоставит участникам рынка возможность проводить пилотирование на уникальной инфраструктуре независимой площадки ассоциации «Финтех» различных мультиоблачных сценариев, а также новых мультиоблачных решений, предоставляемых по модели SaaS. Об этом CNews сообщили представители ассоциации «Финтех».

Ассоциация «Финтех» (АФТ) включила облачные ресурсы МТС в инфраструктуру «Технологической песочницы» для расширения возможностей пилотирования решений именно в парадигме мультиоблачности. Участникам рынка будут предоставлены новые возможности по апробации безопасного и низкорискового мультиооблачного окружения, отработке мер по снижению негативного влияния рисков аутсорсинга облачных решений, а также новых мультиоблачных решений для финансового рынка, предоставляемых по модели SaaS (Software as a Service — программное обеспечение как услуга) в уникальной мультиоблачной инфраструктуре.

«Ассоциация "Финтех" постоянно расширяет возможности "Технологической песочницы" для пилотирования инициатив финансового рынка, а также отработки кросс-отраслевого взаимодействия. Подключение второго "облака" для развития трека создания макета облачной финансовой организации позволит создать уникальную мультиоблачную инфраструктуру. В результате участники рынка получат отраслевую экспертизу безопасного использования облачных сервисов, а также удобную среду для пилотирования решений, которые они впоследствии смогут потом развернуть на своей инфраструктуре», — сказал заместитель генерального директора, руководитель управления пилотирования и прототипирования ассоциации «Финтех» Кирилл Кузьмин.

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Ассоциация «Финтех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В настоящий момент в состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), Киви-Банк, «Ак барс банк», банк «Тинькофф», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Дом.рф, Московская биржа, Страховой дом ВСК; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, «Ростелеком», «Мегафон», Росбанк, «Почта банк», «Абсолют банк», «Альфастрахование», «Капитал лайф», «Московский кредитный банк», «Кредит Европа банк» (Россия), банк «Русский стандарт», банк «Синара», «Яндекс»,« Ингосстрах», YADRO, Atomyze, «Центр инвест», «ОТП банк», «Диасофт», «Рунет бизнес системы», «Флекссофт».

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