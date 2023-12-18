НИУ ВШЭ разработал дашборд для изучения трендов в образовании

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил новый цифровой сервис — информационно-аналитическую систему «Индикаторы образования» (ИАС ИО). Эта система интерактивных аналитических панелей (дашбордов) позволяет визуализировать индикаторы сферы образования в динамике с возможностью сравнения по различным уровням и в международном контексте. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

ИАС ИО разделена на четыре сегмента, соответствующих ключевым уровням образования: высшее, среднее профессиональное, начальное, основное и среднее общее образование, а также дошкольное. Система охватывает широкий спектр тем, включая участие в образовательном процессе, кадры образования, цифровизацию, финансирование и условия обучения, результаты образования.

На сайте представлено более 150 виджетов, визуализирующих индикаторы образования с помощью интерактивных диаграмм. Пользователи могут настраивать отображение данных, используя различные фильтры для выбора параметров и временных промежутков и экспортировать отчеты, учитывая индивидуальные настройки фильтров. Каждый индикатор сопровождается подробной методологией.

«За прошедшие четверть века статистика образования сильно изменилась, и часто пользователям было трудно разобраться во всех нюансах статистической информации, относящейся к различным уровням образования и периодам времени. Поэтому мы стремились создать не просто базу данных, а продукт, позволяющий пользователям работать с индикаторами развития образования в интерактивном режиме и с пониманием того, как они рассчитаны. Разработка подобных дашбордов — это развитие многолетней серии официальных статистических сборников ИСИЭЗ для расширения доступа к статистической информации. Наша система будет полезна как представителям органов управления образованием федерального и регионального уровней для принятия управленческих решений, так и экспертному сообществу в исследовательской деятельности. Мы не ограничиваем доступ к витрине данных и надеемся, что она будет востребована широкой аудиторией пользователей», — сказал Николай Шугаль, директор Центра статистики и мониторинга образования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, руководитель коллектива разработчиков дашборда.

Методология расчета показателей в системе основана на международных и отечественных стандартах статистики образования и обеспечивает (по возможности) сопоставимость данных во времени и по уровням образования. Информация на дашборде основана на данных от Росстата, Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, Федерального казначейства, ЮНЕСКО, ОЭСР, Евростата и собственных разработках института.

Дашборд будет обновляться с учетом новых данных, показателей, аналитических аспектов и развития функционала системы.