CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Техника Импортонезависимость
|

Столичная компания поставила роботов-бариста в ОАЭ

Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Они готовят кофе без участия человека, принимают заказы и оплату. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Московские промышленные производства разрабатывают инновационные устройства и наращивают объемы выпуска продукции. Благодаря созданным условиям в городе промышленники имеют возможность расти и увеличивать продажи. Например, столичная компания FIBBEE начала поставки роботов-бариста собственной разработки и производства в Объединенные Арабские Эмираты. Роботы готовят кофе и полностью автоматизированы. Экспортировано товара на сумму более 13 млн руб.», — сказал Владислав Овчинский.

Во время работы робота-бариста нет необходимости в постоянном присутствии персонала. С помощью робототехники и искусственного интеллекта происходит процесс контроля приготовления каждой чашки кофе, во время работы параметры автоматически корректируются. Бариста принимают заказы и оплату, после чего готовят напитки. Пользователь может разместить заказ удаленно через мобильное приложение или через специальный экран. У каждого напитка можно выбрать крепость, основу из 10 видов молока и сиропов. Робот готовит более 100 чашек в час. За работой умных роботизированных кофеен круглосуточно в режиме онлайн следят операторы.

robot-barista_700.jpg

Московское предприятие начало экспорт роботов-бариста в Объединенные Арабские Эмираты

«Наша компания стремится постоянно расширять базу клиентов и рынок продаж. С 2018 г. более ста тысяч уникальных пользователей разместили заказ на кофе в наших умных кофейнях. В начале 2023-го мы начали поставки роботов-бариста в ОАЭ. К уже действующей собственной сети робокофеен в Москве и Санкт-Петербурге мы добавили первые локации в Дубае. Все решения, включая молочную и сиропные системы, роботов-манипуляторов, диспенсеры стаканов и систему выдачи готовых напитков, а также весь программный код разработала наша команда штатных инженеров и программистов», — сказал основатель и генеральный директор компании Хвастунов Александр.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств

Как государство поддерживает внедрение искусственного интеллекта

Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России

Заказчики могут получить до 100 млн рублей на пилотное внедрение ИИ

Мощный инфраструктурный оператор отказывается от Windows и СУБД Microsoft в пользу Linux и PostgreSQL

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?