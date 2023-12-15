CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Системное ПО Импортонезависимость
|

Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза

Группа компаний «Эттон» выводит на российский рынок ИТ-компанию «Эттон нефтегазовые решения». Компания выступит разработчиком программного обеспечения для цифровизации нефтегазовой отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Эттон».

ООО «Эттон нефтегазовые решения» стала резидентом ОЭЗ «Иннополис» 30 ноября 2023 г. на Наблюдательном совете под председательством Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Компания начнет свою деятельность с реализации программного обеспечения «Интеллектуальное месторождение» — это решение для различных стадий жизненного цикла месторождений, которое позволит принять оперативные решения о добыче углеводородного сырья.

«Интеллектуальное месторождение» относится к системам управления производственными процессами. Она предназначена для эксплуатации в системе управления в качестве инструментария, обеспечивающего эффективную реализацию процессов добычи углеводородов.

Опыт группы компаний «Эттон» в сфере цифровизации нефтегазовой отрасли составляет более 5 лет. В портфеле компании есть отдельные решения для цифровой трансформации нефтегазовых предприятий.

«Уход зарубежных вендоров дал большой толчок для развития российского импортонезависимого ПО в области нефтегаза. Мы планируем аккумулировать весь наш опыт и экспертизу в этой отрасли и развивать его в рамках отдельного направления. Главным драйвером развития станет проектируемая система "Интеллектуальное месторождение"», — сказал генеральный директор ГК «Эттон» Ефим Климов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: У операционных систем «Альт» одна из крупнейших экосистем совместимого прикладного ПО

Электронщики просят власти не наказывать их рублем за срыв разработок. Ожидается массовое неисполнение обязательств

Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна

Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России

10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов?

Мощный инфраструктурный оператор отказывается от Windows и СУБД Microsoft в пользу Linux и PostgreSQL

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Умные функции кофемашин и чайников, за которые стоит платить в 2023 году

Обзор робота-пылесоса Hobot LEGEE-D8: совсем другой уровень уборки

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Показать еще

Наука

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?