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AUXO (ранее работал под брендом Atos) возобновляет сотрудничество по программе стажировки студентов c ВГУ и ВГТУ

AUXO подписал соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом и Воронежским государственным техническим университетом в целях развития программы стажировки в компании для студентов. В этом году программа ориентирована на два ключевых направления: Development Solutions Innovations (DSI) и Enterprise Resource Planning (ERP). Об этом CNews сообщили представители AUXO.

Сотрудничество AUXO (ex. Atos) с воронежскими вузами началось в 2004 г., когда на базе университета был открыт первый учебный центр. Его основная задача — поделиться теоретическими знаниями и практическим опытом работы в ИТ-компании с целью дальнейшего трудоустройства. Каждый год в программе стажировки принимали участие более 150 студентов, а в общей сложности обучение от AUXO прошли более тысячи специалистов.

Возобновление сотрудничества с ведущими воронежскими вузами — важный шаг для AUXO. За более чем 30 лет компании в России ее специалисты накопили значительный опыт в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России.

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AUXO — более 30 лет предоставляет комплексные решения в области консалтинга, системной интеграции, управляемых сервисов и аутсорсинга бизнес-процессов, облачных вычислений для всех отраслей в России. Специалисты международного уровня работают в офисах компании в Москве, Воронеже и Краснодаре, а также удаленно на территории России и стран СНГ.

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