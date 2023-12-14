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В Удмуртии для школьников разработали чат-бот и сборник образовательных организаций по выбору ИТ-профессий

В Удмуртии появились чат-бот и сборник образовательных организаций, которые помогут школьникам определиться с будущей профессией в сфере информационных технологий и выбрать место учёбы. Подготовка кадров для ИТ-отрасли – ключевая задача нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

«Мы много взаимодействуем со школами: проводим мероприятия и встречи со школьниками. И ребята часто говорят о том, что сталкиваются со сложностями в поиске информации по организациям, куда можно поступить на ИТ-специальности после 9 или 11 классов. Поэтому мы решили собрать все актуальные данные по СПО и вузам республики в форматах чат-бота и электронного справочника», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Михаил Фоминов.

Чат-бот под названием «IT-start: выбор пути» запущен на платформе Telegram. Он будет полезен ребятам, которые после 9 или 11 класса планируют поступать в учреждения СПО или вузы Удмуртии на ИТ-специальности. Виртуальный помощник в игровой форме предлагает выбрать направление, в котором ученику бы хотелось в будущем развиваться, и рассказывает в каких учебных заведениях можно получить выбранную профессию. А если ученик пока не знаете на какого ИТ-специалиста хотите пойти учиться, то в чат-боте можно посмотреть видео, которые познакомят с некоторыми профессиями.

Также разработан электронный справочник – ИТ-сборник образовательных организаций Удмуртской Республики. На 105 страницах размещена информация об учреждениях среднего профессионального образования и вузах региона, в которых можно получить ИТ-специальность.

Информацию в ИТ-сборнике и чат-боте планируется обновляться ежегодно. Скачать сборник и найти QR-код на чат-бот можно сайте Минцифры Удмуртской Республики.

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