«Нота визор» представил облачный сервис для простого подключения к налоговому мониторингу

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») запустил новый сервис с витриной данных «Нота визор» в облаке, благодаря которому подключение компаний к налоговому мониторингу станет в разы проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Решение, развернутое в облаке Т1 Cloud, обеспечивает прямое подключение к АИС «Налог-3» и существенно упрощает взаимодействие бизнеса с надзорным ведомством. Благодаря технологической синергии двух компаний «Нота визор» становится доступным даже среднему и малому бизнесу.

Процесс подключения за счет виртуализации удалось сократить до нескольких месяцев, которые включают все юридические и технические процедуры, а также обучение персонала. В результате, налогоплательщик получает кастомизированное решение для перехода в режим налогового мониторинга.

Облачный сервис от «Нота визор» оперативно учитывает все обновления, связанные с изменениями в налоговом мониторинге. В его стоимость также включена техническая и консультационная поддержка пользователей. Авторизованные партнеры «Нота визор» предоставляют заказчикам перечень дополнительных возможностей: настройка системы под запрос конкретной компании, формирование регламента информационного взаимодействия с ФНС, положений о системе внутреннего контроля (СВК) и прочей документации.

«Переход в режим налогового мониторинга — это трудоемкий процесс, требующий от бизнеса существенных ресурсов. Для подготовки такого проекта необходима слаженная работа сразу нескольких департаментов, а его реализация может занимать от полугода до двух лет. Чтобы упростить процесс и сделать его более доступным для компаний, мы разработали облачный сервис витрины "Нота визор" с коннектором к АИС "Налог-3". Благодаря этому у организаций всего за несколько месяцев появится витрина данных с прямым подключением к АИС "Налог-3"», — сказал Раймонд Иссако, директор продукта «Нота визор».

«Нота визор», разработка вендора «Нота» (холдинг «Т1»), уже была высоко оценена экспертами отрасли. Решение полностью отвечает всем требованиям налогового ведомства. С 2022 г. продукт «Нота визор» включен в Единый реестр российского ПО.

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«Нота визор» (ранее — Т1 EasyTax) — это комплексное решение ИТ-компании «Нота» (холдинг «Т1») для перехода в режим налогового мониторинга. ИТ-продукт представляет собой витрину данных с прямым подключением к АИС «Налог-3». Его функционал включает в себя систему внутреннего контроля, возможность публикации сведений бухгалтерского и налогового учетов, удобный механизм распознавания налоговых регистров, журнал действий пользователей и налогового инспектора, электронный документооборот, организованное корпоративное хранилище.

«Нота» — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе обширной экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение «Нота» отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио «Нота»: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «Нота модус»(ex. T1 CRM), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга «Нота визор» (ex. T1 EasyTax), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».