«Контур» разработал для администрации Екатеринбурга решение для выявления конфликтов интересов

«Контур» презентовал в Екатеринбурге решение для выявления конфликта интересов. Его возможности позволяют ускорить антикоррупционные проверки с нескольких месяцев до считанных минут.

Новое решение, созданное на базе «Контур.фокуса», разрабатывалось совместно с Департаментом кадровой политики администрации Екатеринбурга. Специалисты «Контура» детально изучали задачи, которые стоят перед Департаментом, чтобы максимально упростить их за счет автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Евгений Шонов, руководитель проектов по направлению «Программные решения для автоматизации учета» в «Контуре»: «Когда мы начали разбираться с процессом проверок в администрации Екатеринбурга, то увидели всю сложность работы специалистов Департамента кадровой политики. Для выявления коммерческих связей муниципальных служащих им приходилось вручную сверять данные на 200-300 печатных листах. Такая проверка, с учетом нагрузки по другим задачам, занимала несколько месяцев».

Для выявления коммерческих связей сотрудники анализировали связи 1 тыс. служащих, 4-5 тыс. родственников и 1,5 тыс. контрагентов. Провести качественную проверку такого объема данных было крайне сложно.

Евгений Шонов: «На базе «Контур.фокуса» мы разработали решение для выявления конфликта интересов в автоматическом режиме. Благодаря ему проверка, которая раньше занимала несколько месяцев, сократилась до 20 минут. Программа автоматически проверяет все действующие и исторические связи служащих и их родственников с организациями, связанными с контрагентами ведомства. Решение агрегирует данные из более чем 30 открытых источников, включая ФНС, ФССП, ЕИС закупок и др. Никакие персональные данные служащих при проверках не передаются, обмен информацией идет в разрезе ИНН».

Елена Хазова, начальник Департамента кадровой политики администрации Екатеринбурга: «В настоящее время проверкам с помощью программы обучены работники всех кадровых подразделений территориальных и отраслевых (функциональных) органов администрации города Екатеринбурга. Это поможет ускорить подготовительный этап по сбору данных для их анализа. Еще одна цель, которую ставит перед собой Департамент кадровой политики — масштабировать проверку по выявлению признаков конфликта интересов не только на администрацию города Екатеринбурга, но и на муниципальные организации».

«Контур» продолжит развивать новое решение для выявления конфликта интересов и приглашает все заинтересованные ведомства к сотрудничеству для улучшения и дополнения методик.

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