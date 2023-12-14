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«Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

«Домклик» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбербанка могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «Цель «Домклик» — сделать ипотеку доступной, а ее оформление — быстрым, удобным и безопасным. Поэтому мы продолжаем цифровизировать все составляющие этого процесса. Раньше клиенту нужно было как минимум один раз прийти в отделение «Сбера», чтобы получить сертификат усиленной квалифицированной подписи. Сейчас это необязательно, ведь с приложением «Госключ» договор участия в долевом строительстве подписывается удаленно».

Сервис «Госключ» разработан при участии Минцифры. Приложение позволяет получить сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи (УКЭП или УНЭП) и подписывать юридически значимые документы онлайн.

Сегодня процедура выглядит так. Клиент по SMS получает ссылку на инструкцию. Следуя указаниям, он устанавливает приложение «Госключ», выпускает в нем сертификат электронной подписи и подписывает все необходимые документы. Чтобы получить сертификат УКЭП, понадобится подтвержденная учетная запись на госуслугах, загранпаспорт нового образца (с биометрией) и смартфон с NFC-модулем либо сданная в офисе банка биометрия.

Но даже если у клиента нет ничего из вышеперечисленного, он все равно сможет провести ипотечную сделку онлайн: для этого перед сделкой потребуется выпустить УКЭП в офисе Сбербанка.

Пока провести ипотечную сделку полностью онлайн через «Госключ» возможно только по программе «Семейная ипотека». Но уже в 2024 г. таким образом можно будет оформлять до 90% ипотечных сделок с первичной недвижимостью.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

«Домклик» от Сбербанка — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом. Сервис посещает более 13 млн пользователей ежемесячно. В базе «Домклик» содержится более 2 млн объявлений.

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