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«БФТ-холдинг» развернул подсистему многомерного анализа данных в АИС МФЦ Амурской области

«БФТ-холдинг» обновил автоматизированную информационную систему многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области (АИС МФЦ). Теперь в ней доступна подсистема многомерного анализа данных. Она позволит сотрудникам МФЦ оценивать эффективность отдельных бизнес-процессов по обслуживанию населения и на основе полученных сведений повышать качество оказания госуслуг. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

В состав ГАУ «МФЦ Амурской области» входит 25 многофункциональных центров, а также 25 территориально обособленных подразделений, которые суммарно за год обрабатывают порядка 1,2 млн обращений жителей и оказывают им 400 тыс. государственных и муниципальных услуг. Цифровые инструменты для обслуживания населения предоставляет АИС МФЦ.

Ежедневно в систему стекается огромный массив количественных и временных данных о ходе оказания госуслуг. Глубинный анализ этих сведений необходим учреждению для непрерывного мониторинга показателей обслуживания заявителей, а также для поиска точек неэффективности в отдельных бизнес-процессах и их оперативного устранения. Решить задачу по обработке массива разнородных данных помогает новый модуль АИС МФЦ – подсистема многомерного анализа OLAP.

В рамках проекта специалисты «БФТ-холдинга» развернули новую функциональность, а также настроили ежедневный импорт данных в подсистему OLAP из оперативных баз данных (БД) АИС МФЦ и системы электронной очереди. Это позволило автоматически сопоставлять сведения, хранящиеся в БД АИС МФЦ, с данными БД электронной очереди, а также получить возможность анализа на стыке этих данных.

В подсистеме можно построить выборку на любой диапазон времени. Ответственный сотрудник МФЦ может получать срезы данных по дате, времени, сотрудникам, подразделениям, типам услуг, темам обслуживания и другим параметрам. Показатели по времени ожидания в очереди и времени обслуживания рассчитываются в трех вариантах: среднем, минимальном и максимальном. Например, по услуге «Получение паспорта гражданина России» можно узнать, сколько времени в среднем занимало обслуживание заявителей в месяц, а также каковы были минимальные и максимальные значения этого показателя. Полученные данные по сети МФЦ в целом можно затем детализировать до уровня отдельных подразделений МФЦ, а при необходимости — и до конкретных сотрудников. Все сведения при этом можно отразить в виде таблиц или графиков, а получившиеся выборки экспортировать на свое рабочее место.

«БФТ-холдинг» также провел обучение сотрудников МФЦ работе с обновленной системой. Новая версия АИС МФЦ уже доступна пользователям во всех подразделениях ГАУ «МФЦ Амурской области».

«Внедрение OLAP-аналитики позволяет нам проводить более глубокий анализ процессов взаимодействия сотрудников с заявителями, оценивать время ожидания и обслуживания в разрезе отделений и специалистов, оперативно вносить коррективы с целью оптимизации процесса оказания государственных и муниципальных услуг. Кроме того, мы можем детально анализировать эффективность работы сотрудников, это помогает нам принимать правильные управленческие решения, направленные на повышение качества обслуживания населения», – сказала Ирина Вотинцева, директор ГАУ «МФЦ Амурской области».

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов.

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