«СКБ Контур» будет сотрудничать с Ингушетией

Директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Касьянов заключил соглашение о сотрудничестве с министром промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Бадмой Дорджиевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку инициатив по повышению уровня цифровой зрелости Республики Ингушетия. Еще одно направление сотрудничества — поддержка проектов в сфере ранней профориентации и реализации инновационных проектов в области образования.

Отдельное внимание в документе уделено обмену опытом в области информационных систем и технологий. Для этого планируется совместное проведение конференций, совещаний, круглых столов, презентаций и других мероприятий.

Сергей Касьянов, директор макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Правительство Республики Ингушетия уделяет большое внимание вопросам цифровизации, формирует ИТ-кластер, создает среду для качественного ИТ-образования. Убежден, что наша совместная работа в области укрепления цифровой зрелости Ингушетии будет способствовать общему развитию региона и повышению качества жизни людей».

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