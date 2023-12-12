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Цифровизация ИТ в госсекторе
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«СКБ Контур» повысит цифровую зрелость Владимирской области

Директор макрорегионального центра «СКБ Контур» Сергей Касьянов заключил соглашение о сотрудничестве с министром цифрового развития Владимирской области Александром Белоусовым. Подписание состоялось в Суздале. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку и запуск инициатив в сфере информационных технологий, направленных на повышение уровня цифровой зрелости Владимирской области.

Также стороны договорились о реализации образовательных инновационных проектов в регионе, а также поддержке ранней профориентации и новых форматов научно-технического творчества детей и молодежи.

Кроме этого, «СКБ Контур» и министерство цифрового развития Владимирской области планируют проводить конференции, круглые столы, выставки и другие мероприятия для обмена опытом в области информационных систем и технологий.

Сергей Касьянов, директор макрорегионального центра «СКБ Контур»: «"СКБ Контур" приветствует активную работу Владимирской области по развитию цифровой экономики и привлечение молодежи в сферу ИТ. Наше сотрудничество будет способствовать развитию цифровизации Владимирской области, созданию новых технологических решений. А совместная работа в сфере образования и профориентации позволит усилить ИТ-сообщество в регионе.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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