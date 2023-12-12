Подтверждена совместимость СДЗ SafeNode System Loader с оборудованием Aquarius

Компании ООО «Газинформсервис» и группа компаний «Аквариус» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов собственной разработки — средства доверенной загрузки SafeNode System Loader и клиентского оборудования: моноблока Aquarius Mnb Pro T904, ноутбук Aquarius Cmp NS685U Исполнение 4, ноутбука-трансформера Aquarius Cmp NS483 Исполнение 2. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Технологическая совместимость подтверждена специалистами подразделений разработки обеих компаний при условии выполнения требований эксплуатационной документации. Тестирование на совместимость проводили как с сертифицированной версией SafeNode System Loader (SNSL) 1.6, так и предрелизом новой версии SNSL 1.7.

Внедрение средства защиты информации уровня микропрограммного обеспечения в оборудование Aquarius повышает уровень защищенности совместного решения. А использование встроенных программных решений обеспечения информационной безопасности не только снижает риск отказа аппаратного обеспечения за счет оптимизации количества подключаемых внешних модулей, но и сокращает затраты на обслуживание оборудования.

«В рамках 2023 г. было большое количество совместимостей наших продуктов и релизов с партнерскими разработками и конкретно с продуктами Aquarius — очень плодотворный год. Планируем, что в будущем году все оборудование ГК «Аквариус» на нашем рынке будет иметь подтверждение по совместимости с нашим продуктом. Конечно, в 2024 г. ждем развития сотрудничества и по другим направлениям. Также поздравляю наших партнеров и заказчиков с наступающим Новым годом, годом 20-летия компании «Газинформсервис». Уверен, новый год принесет нам новые, современные и усовершенствованные средства защиты информации», — прокомментировал результаты тестирования менеджер по продукту СДЗ SafeNode System Loader Константин Хитрово.

«Продолжается успешная работа по встраиванию программных механизмов безопасности от наших партнеров — компании «Газинформсервис» — в устройства "Аквариус". Тесное взаимодействие наших специалистов позволяет создавать доверенные отечественные решения, отвечающие требованиям по обеспечению необходимых уровней защищенности информационных систем персональных данных, государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ)», — сказал Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности группы компаний «Аквариус».