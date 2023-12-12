МТС запустила сеть LTE почти в 90 селах Омской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о масштабном расширении LTE-покрытия на территории Омской области. Мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС получили жители почти 90 населенных пунктов, в каждом из которых проживают менее 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшее количество получивших доступ к сети локаций — девять — насчитывается на карте Горьковского района, восемь сел — в Тевризском районе, по шесть сел в Тарском, Черлакском, Азовском и Полтавском районах, пять сел в Седельниковском районе, четыре — в Называевском районе и других.

Теперь еще порядка 25 тыс. жителей области смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами: слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, пользоваться порталами государственных услуг.

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. Я очень рад, что накануне новогодних праздников мы смогли подключить к интернету сразу несколько десятков сел, чтобы их жители могли поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.