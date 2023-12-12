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«Мойофис» и Республика Татарстан расширяют сотрудничество в сфере импортозамещения ИТ-технологий

«Мойофис» и Министерство цифрового развития Республики Татарстан подписали соглашение о расширении партнерства в сфере импортозамещения, а именно — в части перехода общеобразовательных организаций региона на российский софт. Так, по условиям соглашения, «Мойофис» бесплатно передаст школам Татарстана бессрочные лицензии на программный продукт «Мойофис образование». Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Новое соглашение — еще один шаг к реализации совместных с «Мойофис» комплексных цифровых проектов, о которых стороны впервые договорились в 2016 г. Партнерство «Мойофис» и Минцифры республики предусматривает поддержку перехода органов власти Татарстана на использование отечественного офисного программного обеспечения, участие сторон в продвижении российских технологий, например, организацию рабочих групп, форумов, семинаров и других мероприятий, посвященных развитию ИТ-сектора. Кроме того, «Мойофис» поддержит создание центра компетенций по отечественному ПО на базе ведомства.

«Мы рады поддержать инициативы коллег из Татарстана по импортозамещению и готовы принимать участие во всех этапах цифровой трансформации региона. Одна из наших приоритетных задач — обучение подрастающего поколения цифровой грамотности, для чего мы и предоставили школам республики доступ к ''Мойофис образование''. Наши продукты помогут ученикам обрести современные навыки и адаптироваться в диджитал-среде», — сказал Павел Калякин, генеральный директор «Мойофис».

«Мы ведем с "Мойофис" работу по переводу региона на импортонезависимые программные продукты. Функциональные и безопасные решения компании уже оценили», — сказал Альберт Яковлев, заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

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«Мойофис» — российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 10 тыс. крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2,1 тыс. авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.

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