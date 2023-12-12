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Бесплатный городской Wi-Fi появился в учебных корпусах и общежитии школы-студии МХАТ

Городской Wi-Fi появился в школе-студии МХАТ. Точки доступа к бесплатному безлимитному интернету установили в учебных корпусах и студенческом общежитии вуза. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

«Школе-студии МХАТ в этом году исполнилось 80 лет. За это время школа-студия, ее педагоги и студенты пережили сложные и счастливые времена. В ее стенах зарождались большие идеи, новые театры, такие как “Современник” в 1956 г., новые коллективы, например “Мастерская Дмитрия Брусникина”. Главная задача школы-студии МХАТ — идти в ногу со временем: давать знания, придумывать и воплощать на сцене новые идеи. Благодаря устойчивой городской сети Wi-Fi мы открываем дополнительные возможности к инновационным подходам в образовании во всех зданиях школы-студии», — сказал Игорь Золотовицкий, ректор учебного заведения, заслуженный артист России.

Бесплатный Wi-Fi начал появляться в студенческих общежитиях Москвы в 2015 г. Точки доступа устанавливают на основе заявок учебных заведений. Сегодня городской беспроводной интернет есть уже в 179 зданиях общежитий 38 столичных вузов. Только с начала этого года студенты подключились оттуда к городскому вайфаю около 15 млн раз. Недавно беспроводной интернет появился в общежитиях Курчатовского института, а также Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

«Качественный интернет необходим для эффективного обучения и комфортной жизни, поэтому столица продолжает развивать сеть городского вайфая для студенчества. Теперь воспользоваться им можно в учебных корпусах и общежитии легендарной школы-студии МХАТ. Скорость интернета составляет не менее 10 Мбит в секунду, этого достаточно, чтобы студенты могли с комфортом учиться, готовиться к занятиям и экзаменам, общаться с родными, друзьями и преподавателями, отдыхать и узнавать о событиях», — сказал Александр Харитонов, руководитель проекта «Городской Wi-Fi» Департамента информационных технологий Москвы.

Кроме того, бесплатный беспроводной интернет доступен в парках, учреждениях культуры и спорта, на речных вокзалах и автовокзалах, а также центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца. Всего в столице действует 25 тыс. точек доступа к городской сети вайфай.

Для подключения к городскому вайфаю нужно выбрать в списке сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или СМС-сообщения. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Чтобы пользоваться беспроводным интернетом по всему городу, повторная авторизация не нужна. При этом в соответствии с требованиями российского законодательства необходимо раз в три месяца проходить повторную идентификацию.

Развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи для обеспечения жителям доступа к современным цифровым услугам соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная инфраструктура».

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