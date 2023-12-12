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«Базальт СПО» за три квартала 2023 г. предоставила образовательным организациям более 77 тыс. лицензий операционных систем «Альт»

«Базальт СПО» продолжает демонстрировать успехи в работе с образовательными организациями. В прошлом году в этот сектор компания поставила более 95 тыс. лицензий операционных систем «Альт образование», «Альт рабочая станция» и «Альт сервер», обучила свыше 10 тыс. педагогов. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

За первые три квартала 2023 г. школы, вузы, средние профессиональные образовательные организации и другие учреждения, связанные с системой образования, получили более 77 тыс. лицензий всех операционных систем — «Альт образование», «Альт рабочая станция», «Альт сервер», «Альт виртуализация», «Альт СП». Продано свыше 37 тыс. лицензий на сумму в 27,3 млн руб. Ожидается, что в этом году общее число лицензий, предоставленных образовательным организациям, превысит 103 тыс.

«Работа с образовательными организациями — одно из приоритетных направлений в бизнесе нашей компании, — сказала Евгения Крынина, и. о. коммерческого директора, начальник отдела продаж "Базальт СПО". — Мы помогаем школам и вузам переходить на отечественные программные продукты, создаем условия для подготовки нового поколения специалистов. Через год — другой они придут в бизнес, на производство, в органы государственного управления с багажом знаний о функциональных возможностях и преимуществах ОС «Альт» и умением с ними работать».

Объемы поставок свидетельствуют о неослабевающем интересе образовательных организаций к продуктам «Базальт СПО». В первые три квартала 2023 г. более 600 школ приобрели 27,685 тыс. лицензий ОС «Альт», 30 вузов купили 4,852 тыс. лицензии, в организации дополнительного образования на платной основе поставлено 2,667 тыс. лицензий, в средние профессиональные образовательные организации — 1,36 тыс. лицензий.

Крупнейшими покупателями стали Санкт-Петербургский Государственный экономический университет (2 тыс. лицензий), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (671 лицензия), Иркутский государственный университет (532 лицензии), Московский технический университет связи и информатики (343 лицензии), Новосибирский государственный медицинский университет (300 лицензий).

Лидерами по количеству приобретенных лицензий среди школ стали: Московская область (1080 лицензий), Вологодская область (328 лицензий), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (305 лицензий).

По общему количеству лицензий, проданных образовательным организациям, в пятерку самых активных регионов вошли Московская область (7,272 тыс. лицензии), Оренбургская область (4,836 тыс. лицензий), Новосибирская область (3,452 тыс. лицензии), Свердловская область (3,165 тыс. лицензий), город Санкт-Петербург (2,479 тыс. лицензий).

В 2023 г. договоры о сотрудничестве были заключены с 12-ю авторизованными учебными центрами. В течение трех кварталов были обучены и получили инструктаж 2,144 тыс. чел. Крупнейшие центры находятся в Москве и Московской области, Екатеринбурге, Оренбурге, Томске, Санкт-Петербурге, Махачкале.

В многочисленных олимпиадах, конкурсах, хакатонах и мастер-классах, организованных или проводимых при участии «Базальт СПО», приняли участие свыше 3 тыс. студентов и школьников из более чем 600 образовательных организаций. Выбрать задание, соответствующее своим интересам и знаниям могли технари и гуманитарии, будущие системные администраторы и программисты, педагоги-новаторы, начинающие и продвинутые пользователи. В числе наиболее популярных площадок — Всероссийская студенческая олимпиада по информационной безопасности, Всероссийская Олимпиада «Траектория будущего», международный конкурс «Школа реальных дел», федеральный проект «Цифровые кафедры», ежегодная Олимпиада ALT-SKILLS, Фестиваль установки российских операционных систем RusLinuxInstall Fest в «ЛЭТИ» и в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) в рамках регионального форума iDigital-38, День знаний в МГПУ, Образовательный проект «Атом-лаб». География мероприятий охватывает 80 регионов России.

Традиционно высокое внимание уделяется продвижению свободного ПО в образовательные организации и повышению квалификации педагогов. В 2023 г. были проведены конференция «Свободное ПО в высшей школе», онлайн-форум для педагогов «Альт лето». Помимо этого, работе с ОС «Альт» обучились и внедрили ее в учебный процесс преподаватели колледжей из 20 регионов России.

Все работы компании «Базальт СПО», связанные с обучением и сотрудничеством с образовательными организациями, объединяет проект «Альт Академия».

***

«Базальт СПО» («Альт линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.

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