CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Команда ИТМО заняла первое место в чемпионате России по спортивному программированию

В чемпионате России по спортивному программированию участвовали более 160 команд из разных регионов. В финал прошли только 38. Лучшим в дисциплине «программирование систем информационной безопасности» стал ИТМО: команда университета быстрее всех решила задания и заняла первое место. Второе и третье места завоевали участники из Республики Татарстан и Москвы. Победители разделили призовой фонд в размере более 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Чемпионат проходил в несколько этапов. В онлайн-отборе с 31 октября по 5 ноября состязались 162 команды. В очный финал прошли только 38, которые лучше справились с заданиями по программированию, обратной разработке и другим направлениям практико-ориентированной кибербезопасности.

Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: программирование алгоритмическое, программирование продуктовое и программирование систем информационной безопасности. Лучшей в дисциплине «программирование систем информационной безопасности» стала команда из ИТМО. В ее состав вошли выпускник, доцент, студенты бакалавриата и магистратуры факультета безопасности информационных технологий: Артем Павлов, Александр Менщиков, Артем Насонов, Георгий Геннадьев, Никита Челноков, Герман Риттер и Дмитрий Сибирцев. Всего за лидерство в рамках этой дисциплины боролись 10 команд из разных регионов.

itmo700.jpg
Команда ИТМО — чемпионы России по информационной безопасности

Участникам нужно было на скорость решить восемь заданий: например, написать или улучшить специальный код для перебора вариантов, разработать новое программное решение. Команда из ИТМО набрала 761 балл за семь из восьми решенных заданий. Это на 113 баллов больше, чем команда из Татарстана, и на 117 — чем команда из Москвы. Тройка лидеров разделила призовой фонд в размере более 1 млн руб.

«Наш факультет уже не первый год — один из лидеров в подготовке высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности. Также благодаря нам было создано профессиональное сообщество, которое выходит далеко за рамки университета. Мы организуем всероссийские и международные соревнования CTF и олимпиады, у нас есть CTF-клуб. Причем и для школьников, и студентов, и профессионалов. Такой комплексный подход — фундамент наших побед и достижений», — сказал Данил Заколдаев, декан факультета безопасности информационных технологий ИТМО.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

«Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях

Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома»

Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми

В «Гостех» отправят региональные и внутренние ИС ведомств

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?