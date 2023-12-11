Команда ИТМО заняла первое место в чемпионате России по спортивному программированию

В чемпионате России по спортивному программированию участвовали более 160 команд из разных регионов. В финал прошли только 38. Лучшим в дисциплине «программирование систем информационной безопасности» стал ИТМО: команда университета быстрее всех решила задания и заняла первое место. Второе и третье места завоевали участники из Республики Татарстан и Москвы. Победители разделили призовой фонд в размере более 1 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Чемпионат проходил в несколько этапов. В онлайн-отборе с 31 октября по 5 ноября состязались 162 команды. В очный финал прошли только 38, которые лучше справились с заданиями по программированию, обратной разработке и другим направлениям практико-ориентированной кибербезопасности.

Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: программирование алгоритмическое, программирование продуктовое и программирование систем информационной безопасности. Лучшей в дисциплине «программирование систем информационной безопасности» стала команда из ИТМО. В ее состав вошли выпускник, доцент, студенты бакалавриата и магистратуры факультета безопасности информационных технологий: Артем Павлов, Александр Менщиков, Артем Насонов, Георгий Геннадьев, Никита Челноков, Герман Риттер и Дмитрий Сибирцев. Всего за лидерство в рамках этой дисциплины боролись 10 команд из разных регионов.

Участникам нужно было на скорость решить восемь заданий: например, написать или улучшить специальный код для перебора вариантов, разработать новое программное решение. Команда из ИТМО набрала 761 балл за семь из восьми решенных заданий. Это на 113 баллов больше, чем команда из Татарстана, и на 117 — чем команда из Москвы. Тройка лидеров разделила призовой фонд в размере более 1 млн руб.

«Наш факультет уже не первый год — один из лидеров в подготовке высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности. Также благодаря нам было создано профессиональное сообщество, которое выходит далеко за рамки университета. Мы организуем всероссийские и международные соревнования CTF и олимпиады, у нас есть CTF-клуб. Причем и для школьников, и студентов, и профессионалов. Такой комплексный подход — фундамент наших побед и достижений», — сказал Данил Заколдаев, декан факультета безопасности информационных технологий ИТМО.