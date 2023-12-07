UserGate защитил цифровую инфраструктуру Министерства конкурентной политики Калужской области

Российский разработчик ИБ-решений UserGate обеспечил защиту ИТ-инфраструктуры Министерства конкурентной политики Калужской области и бесперебойную работу Автоматизированной системы управления государственными и муниципальными закупками (АИС «Web-Торги КС»). Проект внедрения и интеграции комплексного решения на основе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовала компания «Калуга астрал».

Министерство конкурентной политики Калужской области осуществляет регулирование контрактной системы в сфере закупок, организацию мониторинга закупок, сопровождению деятельности заказчиков и ряд смежных функций. Для обеспечения контроля расходования бюджетных средств на всех этапах планирования, размещения заказов, исполнения контрактов используется многофункциональная автоматизированная система управления. Задача по обеспечению ее бесперебойной работы, в том числе за счет построения надежной системы защиты от всех видов киберугроз и хакерских атак, легла в основу проекта по созданию защищенного контура, внедрение средств межсетевого экранирования и обнаружения вторжений.

Специалисты системного интегратора «Калуга астрал» провели аудит существующей ИТ-инфраструктуры министерства, оценили его потребности, рассмотрели несколько альтернативных вариантов решения. При выборе предпочтение отдавалось продуктам, имеющим широкий набор функций, таких как межсетевой экран, антивирусная защита, фильтрация трафика, контроль доступа, система обнаружения вторжений и многое другое. В результате был выбран комплекс решений от UserGate, базовым элементом которого является NGFW – межсетевой экран следующего поколения.

«Мы очень внимательно подошли к реализации этого проекта, изучили потребности и специфику заказчика, разработали план поэтапного внедрения и перевода сетевых сервисов на решения компании UserGate. Провели пилот, проверили на корректность функционирования системы и ее соответствие требованиям безопасности и производительности. После успешной проверки произвели ее развертывание и донастройку для полноценного использования в текущей сетевой инфраструктуре. На всех этапах специалисты UserGate оказывали всестороннюю консультационную и техническую поддержку как нам, так и заказчику. Благодаря слаженной работе наших команд и взаимодействию на всех уровнях, нам удалось реализовать этот проект в срок, а заказчику – решить все стоящие перед ним на данном этапе задачи», – сказал Дмитрий Елфимов, заместитель директора по информационной безопасности «Калуга астрал».

В результате реализации проекта заказчик получил программно-аппаратное решение, которое обеспечивает безопасный и контролируемый доступ пользователей корпоративной сети в интернет, защищает от внешних интернет-угроз, позволяет управлять трафиком и контролировать политики доступа к веб-ресурсам и приложениям. По окончании работ были проведены аттестационные испытания и получен аттестат соответствия.

«Одним из ключевых преимуществ решения UserGate является гибкость, простота его внедрения и масштабирования. Оно легко настраивается и адаптируется под уникальные потребности организации. Благодаря удобному интерфейсу, администраторы АИС «Web-Торги КС» эффективно и оперативно решают задачи по обеспечению безопасности. В будущем мы планируем масштабировать решения и создать отказоустойчивый кластер UserGate», – сказал Владимир Боровков, заместитель начальника управления, начальник отдела регулирования контрактной системы министерства конкурентной политики Калужской области.

Внедрение решений UserGate позволяет организациям значительно повысить безопасность сети, обеспечить ее защиту от вредоносных атак и нежелательного контента, организовать контроль доступа, оптимизировать использование ресурсов сети.