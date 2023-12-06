Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона

ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», «Ростелеком», Министерство цифрового развития и связи Свердловской области договорились о внедрении искусственного интеллекта в промышленные предприятия региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Свои подписи под официальным документом поставили генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ» Александр Сергеев, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков и вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

Стороны будут повышать доступность инфраструктуры, которая необходима для решения задач в области искусственного интеллекта в отраслях промышленности на территории Среднего Урала. Также среди стратегических направлений партнерства запланировано проведение исследований, тестирований и запуски пилотных объектов с внедрением нейросетевых технологий на предприятиях.

Александр Сергеев, генеральный директор ФГАУ «ФЦПР ИИ»: «Поддержка внедрения в промышленность передовых технологий искусственного интеллекта является одной из важнейших задач, стоящих перед нашим центром. Мы проводим тщательный отбор сервисов и решений на базе технологий искусственного интеллекта, которые могут уже сегодня повышать эффективность предприятий. Все они могут быть интегрированы в промышленность Свердловской области. Соглашение о стратегическом партнерстве поможет организациям региона выйти на новый технологический уровень и ускорить процесс внедрения ИИ».

Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области: «Сегодня одним из приоритетных направлений развития страны является цифровизация ключевых сфер экономики и социальной сферы. Заключенное соглашение позволит установить долгосрочное сотрудничество для обеспечения национального суверенитета в области искусственного интеллекта, развития сквозных клиентоцентричных технологий ИИ, а также подготовки совместной экспертизы по проблематике технического и нормативного регулирования новых технологий».

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Технологии искусственного интеллекта позволяют компаниям оптимизировать рутинные, ресурсоемкие и высокозатратные процессы. Их применение дает максимально точное прогнозирование результатов на тех этапах производственного цикла, где натурные эксперименты могут быть слишком рискованными, дорогостоящими или грозят потерей времени. Наши технологии с использованием ИИ уже помогают предприятиям заменить ручной труд на машинный. Мы видим тенденцию запросов на широкое применение нейросетевых технологий, которые позволят организациям легко достигать поставленных целей. “Ростелеком” готов к решению этих задач».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Разработка и внедрение искусственного интеллекта становится неотъемлемой частью развития промышленности. Этот тренд мы смогли поймать в начале 2023 г., опираясь на повышенный спрос внедрения продуктов с элементами ИИ от наших заказчиков. Искусственный интеллект обладает потенциалом для решения сложных задач, оптимизации производственных процессов и повышения качества продукции. Внедрение ИИ в промышленность уже сегодня благодаря решениям “Ростелекома“ позволит существенно увеличить эффективность работы предприятий и создать новые возможности для инноваций. Важно осознать, что успешное применение ИИ в промышленности гарантирует не только экономическое развитие, но и устойчивость национальной экономики в глобальной конкурентной среде».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.