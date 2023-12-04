CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Angara Security: Более 30% сайтов региональных государственных организаций содержат личные e-mail-адреса сотрудников

Компания Angara Security изучила свыше 400 сайтов государственных организаций в более чем 80 регионах России. Объектом для анализа стали онлайн-ресурсы правительств субъектов России, экономических ведомств, министерств здравоохранения и образования. Мониторинг с помощью инструментов OSINT выявил несколько критичных рисков с позиции информационной безопасности онлайн-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Чаще всего на региональных сайтах используется небезопасный протокол HTTP, который передает конфиденциальную информацию, например, пароли, в открытом виде. Современные браузеры оповещают о данной проблеме пользователей, но это приводит к тому, что официальные сайты не воспринимаются в качестве легальных онлайн-ресурсов, принадлежащих организации. Эта уязвимость была выявлена в 60% случаев.

В 30% случаев эксперты Angara Security отметили, что сотрудники государственных ведомств на официальных ресурсах указывают личные адреса электронной почты для обращений граждан. Всего были проанализированы около 2000 e-mail-адресов, опубликованных на сайтах.

«Публикация этих данных особенно рискованна с точки зрения фишинговых атак: например, на почту может прийти сообщение от «жителя региона» с просьбой оказать помощь. А так как регионы объективно испытывают сложности с закупкой специализированного ПО, то учетные данные чиновников могут попасть в руки преступников и использоваться для более высокоуровневых кибератак от имени «сотрудников» ведомств», - сказали предствители Angara Security.

Чиновники, использовавшие личную почту для официальной коммуникации, указывали адреса в российской доменной зоне, то есть mail.ru или yandex.ru. Адресов в международных доменах, например, Google, выявлено не было.

Ранее руководители и специалисты по ИБ органов власти отметили ряд проблем ведомств в совместном исследовании Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС и Angara Security в сентябре 2023 г. В первую очередь, это нехватка финансирования для закупки необходимо ПО и оборудования (64%), дефицит кадров (68%) и отсутствие ресурсов для обработки информации, поступающей со средств ее защиты (23%).

Аналитики Angara Security также выявили, что на сайтах присутствует информация о семьях сотрудников ведомств, которая может быть использована в кибератаках с применением социальной инженерии.

В 10% случаев онлайн-ресурсы недоступны для пользователей и не содержат информацию о проведении технических работ, что усложняет получение информации и услуг для граждан. Аналитики отметили, что региональные сайты государственных ведомств зачастую не придерживаются единого стиля оформления порталов органов власти, а в некоторых случаях и единых доменных имен для сайтов. «На сайтах ряда регионов нет логотипов, обозначающих принадлежность к конкретному региону или ведомству. На первый взгляд, для преступников нет выгоды на таких ресурсах и нет мотивации для их подделки, но с помощью нелегальных сайтов можно собирать персональные данные граждан для дальнейших атак», - отметили эксперты Angara Security.

Все выявленные риски свойственны большинству онлайн-ресурсов государственных организаций во всех регионах России, при этом в некоторых отмечено наименьшее сочетание таких рисков с точки зрения защиты информации и персональных данных на онлайн-ресурсах. К ним относятся Московская, Владимирская, Ленинградская, Калининградская области, регионы Дальневосточного федерального округа.

Исследование онлайн-ресурсов региональных государственных организаций проведено в период с 20 по 25 ноября 2023 г. Анализ сайтов проводился без применения специализированного ПО для анализа защищенности, использованы методы OSINT, которые предполагают анализ ресурсов с позиции пользователей (физических лиц).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Инклюзивный интернет: что такое веб-доступность и как ее повысить

Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java

Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла

Минцифры разработало два варианта обезличивания персональных данных

«В цифре» и без наличных: как устроен сбор металлолома в 2023

За утечки персональных данных компаниям выпишут штрафы до полумиллиарда. Законопроекты уже в Госдуме

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще
CNEWS TV
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
Результативная кибербезопасность: ИБ-эксперты рассказали, как...
Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?