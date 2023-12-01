Компания «Улей» поделилась кейсом создания экосистемы обучения сотрудников в Банке России на конференции «Современный цифровой офис 2023»

Директор по развитию digital-интегратора «Улей» Александр Григорян и заведующий сектором «Лаборатория образовательных технологий» Банка России Максим Пижанков рассказали участникам конференции CNews о цифровой среде, в которой сотрудники развиваются, и транслировали кейс внедрения системы с организационной и технической точек зрения.

Обучение сотрудников необходимо любому бизнесу. Благодаря программам развития и прозрачным карьерным траекториям сотрудники видят возможности роста и сохраняют лояльность к работодателю, бизнес — формирует кадровый резерв ключевых должностей. Некоторые российские компании успешно используют обучение для трансляции своих ценностей, а также для создания единой корпоративной культуры, правил и стандартов работы. Обучение и программы подготовки внутренних тренеров часто применяют для профилактики текучести квалифицированных кадров.

Однако обучающие мероприятия приносят финансовую пользу только в том случае, когда сотрудники мотивированы развиваться, получать знания и применять их на практике. Компания не может повлиять на личные факторы успешности, а вот создать цифровую среду, способствующую развитию сотрудников, — может. Экосистема обучения включает такие элементы, как прозрачные карьерные траектории, качественный образовательный контент, систему наставничества и обратную связь.

В Банке России 45 тыс. сотрудников, в Университете Банка — 126. Есть линейка флагманских программ, требующих длительного сопровождения участников, — без них экосистему не запускали бы. Здесь цифровая среда выполняет функцию единого информационного и программного пространства, где участники реализуют свой learning experience. Ключевая идея заключается в том, чтобы человекоцентрично выстроить среду вокруг обучающихся. Обычно для запуска краткосрочных программ хватает стандартного набора коммуникационных инструментов (почта, вебинары, опросы, учебный портал и другие) и экосистема не нужна. Но если программа обучения рассчитана на несколько месяцев, важно погрузить участников в одну среду, чтобы они не теряли контекст.

Портал содержит новостной блок, живую ленту, раздел с домашними заданиями, календарь. В двух потоках ведутся сообщества: первый канал — официальный, где методологи и кураторы транслируют информацию, которая относится к учебному процессу или его организации, второй — неформальный, где участники коммуницируют между собой в произвольном режиме. За выполнение тех или иных заданий участникам присваиваются баллы эффективности — формируется рейтинг.

Проект пережил несколько стадий. Из-за внутренних ограничений по информационной безопасности изначально его запустили в режиме эксперимента. По окончанию тестового периода, когда внедрение было согласовано высшим руководством, занялись более глубоким процессом адаптации платформы к задачам обучения. Сейчас экосистема успешно функционирует в диджитал.