Эксперты НИУ ВШЭ представили исследование «Главные российские ИТ-тренды 2024»

Масштабное исследование технологических трендов, значимых для национальной экономики, впервые провели эксперты ВШБ НИУ ВШЭ и проекта «Новое в менеджменте». В основе исследования — результаты опроса более 300 представителей российских компаний из 14 отраслей экономики. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Всего эксперты выделили 10 трендов. «Обогащение и интеграция разнородных распределенных данных» стало наиболее реализованным на практике. При этом подавляющее большинство организаций, которые уже внедрили соответствующие решения, планируют увеличивать в них инвестиции (более 80%). Наиболее популярные областями для его применения стали операционная деятельность, маркетинг, исследования и клиентский опыт.

Самым исследуемым ИТ-трендом стала «Разработка решений на базе ИИ». Наибольшее внимание к искусственному интеллекту было приковано в начале 2023 г., и на момент проведения опроса внедрить ИИ в свою деятельность успели чуть менее 30% компаний, однако всего лишь 20% организаций не планируют внедрять ИИ. При этом все компании, которые уже используют ИИ, заявили о планах по увеличению инвестиций в это направление. Практическое и предполагаемое использование искусственного интеллекта наблюдается и ожидается в операционной деятельности, в разработке и инжиниринге, в исследованиях, маркетинге и клиентском опыте.

Самым неоднозначным ИТ-трендом стали «Цифровые платформы». В настоящий момент создание новых цифровых платформ не всегда оправданно с экономической точки зрения. Все рынки, на которых внедрение цифровых платформ гипотетически возможно, уже стали высококонкурентными, и продвижение нового продукта будет крайне сложной и затратной задачей.

А самым неисследуемым, но актуальным ИТ-трендом стали «Автономные системы». Несмотря на низкую степень вовлечения предприятий в его исследование, порядка 22% компаний заявили о том, что либо уже внедрили соответствующие технологии, либо занимаются их изучением. Столь низкий результат автономных систем как ИТ-тренда связан прежде всего с низкой степенью распространения подобных решений как на мировом, так и на российском рынках. При этом следует учитывать и потенциальные перспективы: внедрение автономных систем позволяет не только значительно сократить затраты предприятия, но и сформировать и вывести на рынок новые продукты или сервисы.

Также в исследовании демонстрируется, что уже на этапе первичного анализа подтвердилось предположение о высокой специфичности российских ИТ-трендов. В исследовании «Главные стратегические технологические тренды 2023» (Top Strategic Technology Trends 2023) метавселенные отнесены к наиболее актуальным технологическим трендам. Анализ российских предприятий продемонстрировал крайне низкую заинтересованность в этих технологиях. Отечественный бизнес сфокусирован на более понятных, более реализуемых, более интересных для потребителя и менее затратных технологиях.

Значительные отличия наблюдаются и в области искусственного интеллекта. Международные компании склонны к разделению ИИ на несколько трендов (в т.ч., например, «Адаптивный искусственный интеллект», «Генеративный искусственный интеллект» и т.п.). Российские же предприятия склонны рассматривать ИИ комплексно. При этом вопросы регулирования ИИ и разграничения ответственности между поставщиками соответствующих сервисов и их пользователей находятся в стадии активного обсуждения, в том числе с участием высших государственных лиц и представителей бизнеса, однако этап практической реализации тех или иных мер регулирования ИИ еще не достигнут. В международных исследованиях, напротив, доверие к ИИ и управление соответствующими рисками зачастую выделяется в качестве самостоятельного тренда.

Отдельно отмечается высокая динамичность исследуемой области.

«Однажды сформированные ИТ-тренды могут потерять актуальность в течение одного или нескольких лет. Поэтому мы планируем проводить исследования российских ИТ-трендов ежегодно», — сказал Евгений Зараменских, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики