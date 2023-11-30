Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги»

Жителям Калмыкии теперь проще получить медицинскую помощь – за несколько месяцев доля успешных записей на прием к врачу на портале «Госуслуг» выросла вдвое. За этим результатом стоит работа медицинских организаций, медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) и министерства здравоохранения Республики Калмыкии, а также работающих в регионе вендоров. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

В конце сентября 2023 г. Калмыкия впервые возглавила ежедневный рейтинг регионов, который составляет в рамках федерального «Инцидента 38» Минздрава России. В ежемесячном рейтинге, фиксирующем положение дел на середину октября 2023 г., регион вошел в пятерку лидеров. Рейтинги по «Инциденту 38» формируются на основе количества успешных записей на прием к врачу и данных об ошибках, с которыми сталкиваются пользователи соответствующего сервиса Единого портала госуслуг.

В начале 2023 г. положение было иным: успешными оказывались менее половины попыток записаться, а регион находился в восьмой десятке рейтинга. Исправлять ситуацию взялись Министерство здравоохранения Республики Калмыкия и республиканский МИАЦ, привлекшие к совместной работе команды «Нетрики медицины» и «Самсон групп».

Компания «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика») с 2016 г. участвует в цифровизации здравоохранения региона и внедрила в республике ряд подсистем своей интеграционной платформы «N3.Здравоохранение», выполняющих роль компонентов государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ГИСЗ) Калмыкии. Среди них – сервис «N3.Запись на прием к врачу», обеспечивающий взаимодействие между медицинской информационной системой региона, разработанной «Самсон групп», и порталом «Госуслуг».

Работа началась с определения и анализа основных ошибок, из-за которых жители республики не могли записаться к врачу на портале «Госуслуг». Так, большая часть ошибок была связана с прикреплением пациентов к медицинским организациям. Ведь чтобы записать в нужную медицинскую организацию конкретного человека, необходимо на региональном уровне обеспечить доступность актуальных данных территориального фонда ОМС (ТФОМС).

Сервисы ТФОМС напрямую не относятся к составу ГИСЗ и размещаются в собственной защищенной сети. В определенные моменты (например, во время профилактических работ) они могут быть недоступны для региональных сервисов, обращающихся для проверки данных о прикреплении пациентов. Еще одна причина подобных ошибок в том, что многие жители республики прикрепляются к медицинским организациям других регионов, куда уезжают учиться или работать и, возвращаясь в республику на выходные или погостить, не могут получить медицинскую помощь по своему старому полису.

Устранить эти проблемы помогло решение, предложенное специалистами «Нетрики медицины». Внутри защищенного цифрового контура региона был создан кэширующий сервис, аналогичный сервису ТФОМС. Сервис содержит сведения о прикреплениях в минимальных требованиях и позволяет регулярно обновлять информацию. Сервис записи на прием к врачу переключается на него в том случае, если информационная система ТФОМС оказывается недоступна. Если же выясняется, что пациент прикреплен в другом регионе, сервис предлагает ему записаться в кабинет неотложной помощи, специально созданный в Городской поликлинике Элисты. Таким образом, пациент в любом случае может попасть на прием и получить помощь врача.

«Задачи и вызовы организаторов управления здравоохранением, связанные с «Инцидентом 38», нам хорошо знакомы, ведь мы сотрудничаем со многими регионами и вендорами по данному направлению. Для большинства типовых ситуаций уже выработаны лучшие практики, которые соответствуют и федеральным методическим рекомендациям по организации записи на прием к врачу, и интересам пациентов, – сказал менеджер по развитию компании «Нетрика медицина» Павел Сучков, – Мы совместно с коллегами принимали участие в большинстве встреч по «Инциденту 38», организованных на уровне региона, предлагали свои идеи и решения. Приятно, что большая часть предложений была услышана и что наша совместная работа принесла столь высокие результаты».

Другим важным фактором, который помог поменять ситуацию в регионе, стал запуск форм аналитической отчетности, созданных специально под «Инцидент 38». Это программное решение собирает данные об ошибках, с которыми сталкиваются жители региона при записи к врачу через портал «Госуслуг». В отчетах, сформированных и настроенных командой «Нетрики медицины» на базе сервиса «N3.Аналитика», можно увидеть и проанализировать как технические ошибки (например, количество ошибок в каждой медорганизации, по каждому методу сервиса записи на прием к врачу), так и выявить организационные комплексные проблемы.

К организационным ошибкам относят прежде всего отсутствие расписания и свободных талонов на ближайшие 14 дней. Причиной может быть некорректно добавленное в систему расписание приема или же недостаток врачей нужной специальности в конкретной медорганизации. На основе данных об организационных ошибках в регионе принимаются необходимые управленческие решения для повышения доступности первичной медицинской помощи.

«Аналитика для нас сейчас – важный инструмент, который отлично проявил себя при работе с «Инцидентом 38». Мы отслеживаем информацию по всем ошибкам на аналитических панелях, по всем показателям формируем рейтинг медицинских организаций для выявления передовиков и отстающих, чтобы лучше понимать приоритеты совместной работы. Эти данные помогают оптимально распределять ресурсы и точечно отрабатывать самые острые вопросы, – отметил министр здравоохранения Республики Калмыкия Булат Сараев, – Планомерная работа дает свои плоды, о чем свидетельствуют не только хорошие позиции в федеральных рейтингах, но и увеличение удовлетворенности пациентов сервисом записи к врачу через портал «Госуслуг». Наше сотрудничество с коллегами из Санкт-Петербурга, в том числе по федеральному «Инциденту 38», позволяет делать медицинскую помощь для жителей Калмыкии доступнее, а путь к ней – удобнее и проще».

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«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).