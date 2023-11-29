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Голосовой помощник на столичных горячих линиях научился использовать интонацию в зависимости от темы диалога

Голосовой помощник в московском общегородском контакт-центре теперь использует разные интонации при общении с жителями. Искусственный интеллект подбирает их автоматически в зависимости от сценария диалога. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Например, если человек просит записать его к врачу, голосовой помощник отвечает с сочувствием, а в случаях, когда житель звонит уточнить статус готовности документов или график работы городских ведомств — с благожелательностью. Новая функция уже используется на горячих линиях единой справочной службы Правительства Москвы и единой медицинской справочной службы для населения.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, благодаря использованию нового голосового модуля жители стали больше доверять искусственному интеллекту: количество звонков, которые горожане просят перевести на оператора, сократилось на 8%.

«Искусственный интеллект принимает почти половину звонков, которые поступают в общегородской контакт-центр, поэтому город системно развивает его возможности, чтобы жителям было еще комфортнее общаться с голосовым помощником. Мы понимаем, что у жителей, которые обращаются на горячие линии, могут быть не только различные вопросы, но и разное настроение, они могут волноваться или плохо себя чувствовать, поэтому новая модель женского синтезированного голоса благодаря более широким возможностям воспроизведения речи максимально приближена к человеческому общению и наиболее располагает жителей к диалогу. Сейчас уникальный голос, созданный специально для города, отвечает на звонки жителей на двух горячих линиях, но мы уже видим положительный эффект от его внедрения и в перспективе планируем использовать и на других каналах общегородского контакт-центра», — сказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Усовершенствованный голосовой помощник также справляется с корректной расшифровкой и согласованием числительных, правильно воспроизводит ударение в словах, расставляет акценты и паузы в предложении.

Новая модель синтезированного голоса создана с использованием многоуровневой обработки естественного языка и не имеет аналогов. Диктор записывает речевые конструкции, используя более широкий спектр интонаций, фонетики, артикуляции и выразительности речи. Работа проходит в специальных условиях, исключающих посторонние звуки. Затем запись обрабатывается, и формируется математическая модель голоса — нейронная сеть, которая обучается имитировать голос человека. Собранные в речевые модули ответы включают в сценарий работы голосового помощника по определенной теме.

***

Голосовой помощник на горячих линиях общегородского контакт-центра консультирует жителей с 2014 г. В среднем за две минуты робот успевает выслушать абонента, уточнить дополнительную информацию, найти ответ в базе знаний и озвучить его человеку. Искусственный интеллект обрабатывает без привлечения специалистов почти половину звонков, поступающих на горячие линии общегородского контакт-центра. Только в 2023 г. голосовой помощник принял более 25 млн звонков горожан. В его арсенале не только база знаний более чем по 400 темам и функционал по распознаванию речи человека, но и 11 различных голосов, которые подбираются в зависимости от профиля работы горячей линии. В основном голосовой помощник общается с горожанами женскими голосами: по данным исследований, это вызывает большее доверие и расположенность к общению, если вопросы касаются социальной сферы или уточнения графика работы ведомств. А для решения проблем с сантехникой, электрикой или в аварийных ситуациях максимальное доверие к роботу появляется, если он говорит мужским голосом: например, так он принимает заявки на линии единого диспетчерского центра.

Голосовой помощник задействован в работе 11 горячих линий общегородского контакт-центра. Помимо единой справочной службы Правительства Москвы, горожане могут получить помощь искусственного интеллекта в едином диспетчерском центре, единой медицинской справочной службе для населения города Москвы, службе записи на прием к врачу, контакт-центре «Московский транспорт», на горячей линии по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды и электричества.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

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