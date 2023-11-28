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«Электронный Сочи» перейдет на импортонезависимые решения «Группы Астра»

Отечественный разработчик «Группа Астра» подписал соглашение о сотрудничестве с МКУ «Электронный Сочи». Партнеры планируют совместно осуществить перевод Администрации города Сочи и других муниципальных учреждений на продукты экосистемы вендора. В рамках сотрудничества «Электронный Сочи» будет выстраивать свою ИТ-инфраструктуру на серверной ОС Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Прорабатывается вопрос использования лицензий ОС Astra Linux в пользовательском сегменте для обеспечения работы более полутора тысяч автоматизированных рабочих мест Администрации города Сочи. У заказчика также есть потребность во внедрении в работу ИТ-систем учреждений службы каталога ALD Pro. Продукт позволяет управлять парком компьютеров с помощью групповых политик безопасности через интуитивно понятный интерфейс. Помимо этого, в его системе реализованы функции автоматизированной установки ОС и ПО по сети на компьютеры в домене, удаленный доступ к рабочим столам пользователей и мониторинг состояния сервисов службы каталога. Это очень подходит для реализации задач администрации города. Оба решения включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Министерства цифрового развития и помогут дополнительно защитить данные и бизнес-процессы учреждений. Переход на импортонезависимые продукты даст возможность органам власти города быть уверенными в безопасности собственной ИТ-инфраструктуры.

Кроме того, «Группа Астра» и «Электронный Сочи» в рамках соглашения планируют участвовать в конференциях, совещаниях, круглых столах, презентациях, выставках и других мероприятиях, связанных с разработкой и использованием российского программного обеспечения в Краснодарском крае.

Ян Заремба, директор МКУ «Электронный Сочи»: «Реализация мероприятий по поддержанию собственной инфраструктуры Администрации города-курорта Сочи для вычисления и оптимизации работы систем пользовательского и серверного сегмента, в том числе связанного с гарантированным хранением данных внутри суверенного контура и безопасности данных, проработка систем согласно национальных стандартов и протоколов работы с данными – вот приоритетные направления, которые на сегодняшний день выполняет учреждение в рамках своих полномочий, в том числе в рамках сотрудничества с «Группой Астра» с использованием импортозамещающих продуктов».

Андрей Солдатов, директор департамента регионального развития «Группы Астра»: «МКУ «Электронный Сочи» занимается сопровождением всей ИТ-инфраструктуры администрации города и ее перевод на отечественные продукты — это еще один серьезный шаг на пути к импортонезависимости региона. Мы усиливаем присутствие «Группы Астра» в Южном федеральном округе, плотно сотрудничаем с Краснодарским краем. У нас уже есть достаточно большой опыт перевода местных организаций на продукты нашей экосистемы. Уверены, что и в этот раз все пройдет успешно и комфортно для пользователей».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ИТ-компания МКУ «Электронный Сочи» имеет более 10 лет опыта во внедрении инновационных ИТ решений для различных отраслей. Основная деятельность учреждения — техническое обеспечение администрации города Сочи. Проекты компании включают в себя внедрение информационных систем, проектирование ЦОД и систем ВКС, а также обслуживание и развитие сетей и систем защиты информации.

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